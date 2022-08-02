工程師亂丟「比特幣硬碟」痛失54億元　提超狂計畫用機器狗開挖

▲工程師計畫用機器狗等AI設備，來開挖垃圾場。（圖／達志影像／美聯社）

記者李振慧／綜合報導

英國36歲工程師豪威爾斯(James Howells)2013年清理辦公室時，不小心把裝有價值約英鎊1.49億元（約台幣54億元）比特幣的硬碟丟掉，後悔的他多年來一直想開挖垃圾場把硬碟找回來，然而一直遭到市議會拒絕，如今他再度提交新計畫，將出動機器狗協助開挖。

豪威爾斯2013年整理辦公室時，沒想太多便把存放有7,500枚比特幣的珍貴硬碟，和壞掉的筆電與其他電腦設備一同丟到垃圾桶，當他發現時，所有垃圾已被送到位於威爾斯紐波特(Newport)的公共垃圾掩埋場。

豪威爾斯雖然多年來一直向市議會尋求幫助，希望他們能允許他開挖垃圾場，然而該場地垃圾量多達11萬噸，若是進行大型開挖作業，會需要耗費鉅額費用與人力，所以一直拒絕。

不死心的豪威爾斯近來獲得創業投資公司支持，提出一個高達英鎊1,000萬元（約台幣3億多元）的開挖計畫，除了找來8位專家，還將使用機器狗、無人機與AI機器設備協助開挖，他表示，如果計畫最後成功，他個人將只保留其中30%資產，交由協助團隊與投資者平分後，剩餘則會捐獻回饋當地。對於他的新計畫，市議會目前尚未給予回應。

▼男子竟然不小心把存有比特幣的硬碟丟掉。（圖／達志影像／美聯社）