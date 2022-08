白目男「加油站點菸」意外自焚　愛車被大火吞噬驚險畫面曝光

▲男子在加油站點菸,瞬間引發大火。(圖/翻攝自Twitter)

記者李振慧/綜合報導

俄羅斯一名男子竟然在加油站點菸,意外引火上身,他急著想把身上的火撲滅時,發現車子也開始著火,現場立即陷入一片火海還冒出黑煙,看起來十分可怕,幸好火勢後來被及時撲滅,誇張畫面在網路上瘋傳。

事件發生在俄羅斯中西部車里雅賓斯克市(Chelyabinsk),影片中可看到,穿著白色上衣的男子在加油站加油時,突然從口袋中掏出打火機,結果一點火,一片大火瞬間燒到他身上。

白衣男著急地四處跑來跑去時,突然想到油還在繼續加,趕緊跑回來把油槍取出,結果導致車子也著火,他急忙把身上的火撲滅後,成功返回車上把車開走,再用滅火器把剩下的火撲滅。

影片分享到網路上立即爆紅,目前已獲得26.7多萬人觀看,男子的白目行為讓許多網友表示「有夠蠢」、「不愧是戰鬥民族」,還有網友笑稱,「看來那位老兄這次以後就會戒菸了」。

A man in #Chelyabinsk region, #Russia decided to light a cigarette at a petrol station. The result of this can be seen in the video. pic.twitter.com/PaVS5cuU8P