神還原兒子塗鴉作品！他「自創奇特生物」狂吸百萬粉絲

▲父親將兒子的創意塗鴉真實還原出來，在網路上爆紅。（圖／翻攝自IG／thingsihavedrawn）



實習記者林郁婷／綜合報導

想像力就是孩子的超能力！英國爸爸柯蒂斯（Tom Curtis）發想了一個「Things I have Drawn」的計畫，最初是受到兒子多姆（Dom）奇思妙想的畫作啟發，萌生了「或許這些奇怪的動物真的存在」這種想法，因此決定利用Photoshop將畫中的動物呈現出來，後來二兒子也一起加入，讓這個項目在社交軟體大受歡迎，IG上已經擁有超過92.7萬名粉絲追蹤。

根據《香港01》報導，柯蒂斯在倫敦一家媒體公司當執行總監，一般都是在家工作，有天他無意間發現，5歲兒子多姆正在畫一個早已絕種且被遺忘的動物，因此動物的模樣全憑自己想像，而顯然多姆認為它的眼睛和嘴巴位於頭部的同一側，這讓他覺得非常有趣，「會不會其實這些孩子真的見過擁有奇怪、錯位特徵的動物，只是我們這些成年人不夠注意我們周圍的世界，所以沒有發現？」

▲Tom以自學而成的Photoshop技術，重新想像現實生活中的動物和物體，並完全按照Dom的畫法來畫。（圖／翻攝自IG／thingsihavedrawn）

有了這樣的想法後，柯蒂斯決定將多姆想像中的動物真實呈現出來，因此他利用Photoshop，照著畫作完成了首張照片，雖然看起來很怪異，但多姆非常開心，甚至畫出更多奇怪動物的作品，後來連弟弟也一起加入，從此父子三人開始了“Things I have Drawn”計畫，同時也在網路上開設同名帳號。

柯蒂斯表示，最初多姆只在乎有沒有完成作品，但隨著這個計畫在網路上流行，他開始關心每個作品得到的讚數，並以此為衡量好壞的標準，如今兩兄弟都已經長大，也不會再畫畫，但每個月還是能收到來自世界各地的畫作，「這個計畫已經從父子之間創作，轉變為全球小朋友共同的創意平台。」

▼Tom Curtis 是英國倫敦一家媒體公司的執行創意總監。