奇美博物館國際大展《時代的臉孔》　英國國寶級作品來台

▲奇美博物館國際大展《時代的臉孔：從莎士比亞到紅髮艾德》將在8月27日登場。（圖／奇美博物館提供，下同）

記者林悅／台南報導

奇美博物館國際大展《時代的臉孔：從莎士比亞到紅髮艾德》將在8月27日登場，除了莎士比亞、牛頓、達爾文、英國女王伊麗莎白二世等名人肖像備受期待，1日館方再度釋出一批肖像作品，分享那些您不一定知道名字、但卻影響人類文化歷史甚鉅的名人故事。

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此外，本展另一個亮點，是創作這些肖像作品的藝術家並非泛泛之輩，包括巴洛克天才畫家魯本斯、宮廷畫家范．戴克、現代雕塑之父羅丹、普普藝術大師安迪．沃荷、英國藝術大師大衛．霍克尼等。邀請民眾一起欣賞時代名人、同時飽覽藝術名家之作。

《時代的臉孔：從莎士比亞到紅髮艾德》（Icons & Identities: Masterpieces of Portraiture)是英國國家肖像藝廊（National Portrait Gallery, London）160年來最大規模的世界巡迴展，展出大批稀珍的英國國寶級肖像作品，除了有莎士比亞、牛頓、達爾文、邱吉爾、披頭四等耳熟能詳的經典名人，還有一些深深影響大眾，但名字卻不見得被記憶的重要人物。奇美博物館特別在展前釋出這些肖像作品，希望藉由他們的故事帶給大眾一份感動。

身處數位時代，您一定認識比爾．蓋茲、賈伯斯，但您知道徹底改變世界的全球資訊網WWW發明人是提姆．伯納斯-李（Sir Tim Berners-Lee）嗎？伯納斯-李作為資訊自由、網路民主的先驅，他沒有申請WWW的專利，因而造就了WWW的普及化，如果不是他，民眾現在習以為常的四通八達網絡將不復存在。本展將帶領民眾認識伯納斯-李、欣賞他的肖像雕塑，他背著筆電背包、以平凡無奇的電腦工程師樣貌登場，一如他本人謙遜低調的個性。而如此縮小自我的形象，正是令人對他更加敬佩的理由。

您可能知道解放美國黑奴的代表人物是林肯總統，但您知道英國的黑奴解放比美國早了30多年，而威廉．威伯福斯（William Wilberforce）正是背後的偉大推手嗎？身為議員的威伯福斯終其一生為廢奴運動努力，他與廢奴團體以「上帝造人，生而平等」的論點一路奮戰，儘管得罪財閥、遭人恐赫，但他與精神導師約翰．牛頓（John Newton）牧師相互扶持、鍥而不捨（這位牧師是著名歌曲《奇異恩典》的創作者）。1807年，威伯福斯的終結奴隸買賣法案通過，全場起立鼓掌；隨後他再為徹底廢除奴隸制度到處奔走，然而就在1833年廢奴法案獲皇家批准的前一個月，威伯福斯與世長辭了。縱使他無法親眼見證這歷史性的一刻，但他長達40多年的廢奴之路最終贏得了勝利。此次展出的威伯福斯肖像為一幅未完成的畫作，由於他患有嚴重的脊椎側彎，畫中可見他因身體不適而姿態怪異，但他堅毅的神情仍充分表達了勇敢強韌的精神。

台灣民眾可能對何瑞修．納爾遜（Horatio Nelson）感到陌生，他可是英國家喻戶曉的戰爭英雄，他的雕像屹立在倫敦熱門景點「特拉法加廣場」一座逾50公尺紀念柱的最高處，彷彿在向世人宣告他偉大的貢獻與榮耀。納爾遜將軍當年對上的是意氣風發的歐陸霸主拿破崙，但驍勇善戰的他帶領英國在1805年「特拉法加海戰」中以少勝多，摧毀了法國海軍的精銳武力，他也因傷勢太重為國捐軀，但此次的關鍵勝利阻斷拿破崙跨海征服英國的夢想，更鞏固了英國海上霸主地位。

這次展出的畫作公認為最神似納爾遜將軍的作品，畫作展現他魅力自信、瀟灑浪漫的形象。然而英雄難過美人關，卸下海上戰神身分的納爾遜，擁有一段轟轟烈烈的不倫戀，他一生鍾愛的情人艾瑪．漢米爾頓（Emma Hamilton）肖像，也將來台與納爾遜比鄰展出。

在《時代的臉孔》國際大展中，每一位歷史名人都有獨特精采的人生故事，肖像成為濃縮其生平的形象表徵，而背後操刀者正是肖像藝術家。本展許多肖像作品皆出自超級名家之手，這群大師無論畫自己或描繪他人，出類拔萃的風格詮釋都值得民眾細細品味。

《時代的臉孔：從莎士比亞到紅髮艾德》展期將自8/27至明年2/28止，1日起於奇美博物館售票處開賣。錯過早鳥優惠的民眾敬請把握機會，這將是開展前的最後一波促銷。詳情請上奇美博物館官網：www.chimeimuseum.org。