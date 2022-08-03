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社會 社會焦點 保障人權

裴洛西將抵人權園區！武裝特警全面戒備　130警防堵3團體鬧事

記者陳以昇、林冠吟／綜合報導

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日晚間抵達台灣，下榻君悅飯店，為25年來首位訪台的美國眾議院議長，更是我國外交一大突破。而3日一早6點多，她也離開君悅飯店前往AIT和立院拜訪，並接續進入總統府與總統蔡英文會面與午宴，預計將在下午2時40分許，前往景美人權文化園區參觀，同時拜訪林榮基、李明哲與吾爾開希。警方為防有心人士鬧事，也提前在景美人權園區部署至少130名警力，荷槍實彈守在園區門口。

▲▼斐洛西將訪景美人權園區，新北市警局部屬至少130名警力，荷槍實彈守在園區，以阻擋有心人士鬧事。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲裴洛西將訪景美人權園區，新北市警局部署至少130名警力，荷槍實彈守在園區，以阻擋有心人士鬧事。（圖／記者陳以昇翻攝）

美國聯邦眾議院議長裴洛西2日晚間搭乘專機抵台，引起國際間關注，此次裴洛西來台行程除與總統蔡英文會面並進行午宴外，預計也將在3日下午2時40分前往景美人權文化園區參觀，同時將拜會銅鑼灣書店老闆林榮基、曾因「涉嫌顛覆國家政權罪」而遭中共逮捕判刑5年的李明哲、被中共政府通緝的民運人士吾爾開希等人。

此次裴洛西來台也引起我國政府當局的高度重視，更引起對岸強烈不滿，幾乎將台灣周圍海空域包圍，宣稱進行實彈演練射擊；更有網友發現裴洛西來台後，3日全台有多間7-11門市電視螢幕顯示「戰爭販子裴洛西滾出台灣」、台鐵新左營站更出現「老巫婆竄訪台灣」簡體字樣，引發外界譁然。

▲▼斐洛西將訪景美人權園區，新北市警局部屬至少130名警力，荷槍實彈守在園區，以阻擋有心人士鬧事。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼裴洛西將訪景美人權園區，新北市警局部署至少130名警力，荷槍實彈守在園區，以阻擋有心人士鬧事。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼斐洛西將訪景美人權園區，新北市警局部屬至少130名警力，荷槍實彈守在園區，以阻擋有心人士鬧事。（圖／記者陳以昇翻攝）

而裴洛西中午結束午宴後，將前往景美人權園區參觀一事，為避免意外發生，警方也繃緊神經，部署至少130名警力，各個荷槍實彈提前至景美人權園區排查，為的就是要阻擋陳抗團體到場出現脫序行為。據了解，藍天行動聯盟、統促黨、全民拔菜總部，都將會到場陳抗。

警方指出，由於景美人權文化園區位於新北市新店，因此將交由新北市警局與外交部共同管理園區維安，警方也不敢大意，提前在中午12點至下午5點，部署上百名警力入駐，以在陳抗團體隨裴洛西抵達進行抗議時，若出現脫序行為得以在第一時間即時阻止。

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