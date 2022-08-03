小英對裴洛西做「一個touch」　她觀看直播飆淚！網：歷史一刻

記者邱晟軒／綜合報導

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）今（3日）一早即展開緊湊行程，10點30分便至總統府會晤總統蔡英文，蔡英文則頒授裴洛西「特種大綬卿雲勳章」，表彰及感謝她對台灣長久以來的堅定支持。對此，鄉民女神「qn」黃瓊慧目睹直播一畫面驚呼「這個touch，某玻璃心國家又要崩潰了！」

▲總統蔡英文於總統府接見美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。（圖／翻攝ETtoday直播畫面）

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黃瓊慧今天在臉書PO出一張裴洛西會晤蔡英文的直播截圖，畫面上可見，蔡英文幫忙裴洛西別上勳章，兩人非常靠近，而裴洛西在蔡英文幫其配戴勳章後，還特地在鏡頭前秀出別於腰間的金色勳章。

▲蔡英文替裴洛西別上「特種大綬卿雲勳章」。（圖／翻攝ETtoday直播畫面）

黃瓊慧直呼，「等等，小英的這個touch，某玻璃心國家又要崩潰了！」她更標記蔡英文和裴洛西的臉書帳號，感動直呼「沒有距離！自由民主的道路上，美國與台灣並肩而行」。

貼文曝光後，立刻引起許多網友熱烈討論「某國又要把紅線往後退了」、「歷史性的一刻」、「我買了冷凍櫃，剛好可以去好市多狂買美牛」、「真的是重大突破，謝謝她不畏中國強權」。