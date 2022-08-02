工會才要罷工就傳好消息！2千人薪水不到30K　台鐵公司化前先加薪

▲台鐵同意底薪不到3萬元的營運人員全面加薪 。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵勞資協商連5次觸礁，台鐵工會今(8/2)通過啟動調解和罷工程序，預估九合一大選日前完成罷工法定程序，即便勞資對加薪案尚未全面達成共識，但今也傳出好消息，台鐵已經同意對薪資不足3萬元的營運基層人員全面調薪至3萬元，預估將有2千多人可以受惠，113年公司化前先加薪。

台鐵工會秘書吳長智表示，針對員工全面加薪，以及職福金案，經過台鐵勞資會議已經討論5次，資方沒有善意，因此今工會通過啟動罷工程序，將向台北市勞動局提報調處。

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工會才剛已啟動罷工爭取協商籌碼，今就傳出好消息，吳長智表示，交通部和台鐵已經同意首先先對低薪人員調薪，針對薪資不足3萬元的無資位、不具公務員身分的營運人員，底薪將全面調高破3萬元，預估將有2千多人可以受惠，不用等台鐵公司化就可以提早調整，實施日期由台鐵局宣布。

對此，台鐵局表示，目前確實有這樣規劃朝向這方向推動，但該案仍要送交通部核定，交通部核定後就會盡快實施。

台鐵表示，解決低薪將先推動，這次主要針對3萬以下的營運人員服務佐理、契約工，還有一些附業中心自雇人員，至於其他部分員工加薪案仍在持續與工會積極協商中。

