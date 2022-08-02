台鐵史上最大危機！連3節日面臨停駛　工會今通過啟動罷工程序

▲台鐵。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵公司化子法勞資協商屢觸礁，不滿資方敷衍，台鐵工會今(8/2)召開理事會，議決罷工程序，上午會中通過勞資協商破局送「調解程序」，三次調解不成，啟動罷工投票，預估九合一大選日前完成罷工法定程序，最快明正式向勞工單位提送調解；至於中秋節仍朝不出勤進行，目標要讓台鐵一班列車都開不出。

不滿員工薪資加薪以及職福金協商無果，工會指控資方擺爛敷衍，打算強渡關山，日前已經宣布這場敷衍大戲暫停播出，將推動九合一大選日前(11/25~11/26)完成罷工投票程序，中秋和國慶日不加班不出勤將如期進行，工會怒嗆台鐵和交通部：「就算贏不了，也不會讓你好過。」

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台鐵工會今召開理事會，議決著手罷工程序。台鐵企業工會秘書吳長智表示，今上午會中已經通過勞資協商破局，將正式向勞工單位提送「調解程序」，往罷工程序前進，預計最快明天就會正式向勞工單位提案；另外，原先簽署之中秋節(9/10)、國慶(10/10)不加班，如期進行。

吳長智表示，昨晚交通部政務次長胡湘麟來溝通，預計明天將與工會協商，若協商有結果，將再提報工會臨時會討論和追認，但目前為止中秋不加班不出勤仍照常進行。

全國火車駕駛產業工會理事長黃隆華昨也表示，這次中秋節目標全台1500名司機員都不會出勤，將火力全開讓台鐵一班列車都開不出去，絕對比五一勞動節還要少。今年五一勞動節台鐵企業工會已發起不加班的罷工行動，當日台鐵表定列車全面停駛，全台僅開出18班車。

