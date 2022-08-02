「裴洛西有權力決定來不來台」　Kolas：她不該受到任何威脅恐嚇

▲前總統府發言人Kolas Yotaka。（圖／記者林敬旻攝）

記者詹宜庭／台北報導

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日將訪台，卻遭到中國大陸文攻武嚇警告。對此，前總統府發言人、民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka今（2）日表示，沒人有權利告訴裴洛西議長應不應該訪台，只有她自己可決定，而且她不該受到任何威脅恐嚇，既然是民意代表，代表人民，她就有權力自己決定來不來。

據了解，裴洛西此行訪團約20餘人，預計2日晚間搭乘專機降落松山機場、於君悅飯店過夜一晚，3日則將拜會立院藍綠黨團、並會晤我政府高層會，並於下午搭機離台。

面對陸方不斷威脅，Kolas Yotaka表示，雖然自己已不是總統府發言人，但她還是想強調，沒有人有權利告訴裴洛西應不應該來台灣，只有她自己可決定，而且她不該受到任何威脅恐嚇，既然民意代表，代表人民，她就有權力自己決定來不來。

Kolas Yotaka說，走在人來人往的花蓮市區，不管是正在買珍奶、講電話，或停車等紅綠燈，戰機經常就這樣低空飛過頭頂正上方的天際，花蓮人經常聽見、看見戰機起降，但大家見怪不怪，因為知道離自己不遠處有一處空軍基地，國軍是為了捍衛國家安全而進行演訓，而且這兩年演訓的頻次越來越高。

Kolas Yotaka認為，很多人把空軍基地視為理所當然的存在，忽略它為什麼存在，「它的存在，不是因為我們恐懼，是因為我們勇敢。」她也意有所指地砲打選戰對手，指花蓮擁有全國最長的海岸線與重要軍事基地，面對廣闊的太平洋，「是否能安心地將國家重要的門戶，交給沒有清楚國家認同的人？」

除國家安全外，Kolas Yotaka也點破一現象，指近幾年花蓮經濟過度倚重大陸觀光客，但這樣的「經濟假像」卻也隨時因為對岸突然情緒化、想懲罰而泡沫崩盤，讓花蓮民眾陷入巨大的經濟損失。