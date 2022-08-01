跟民眾黨合作戰台南？　許忠信認：蔡壁如有來談過

▲前立委許忠信。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／綜合報導

成大法律系教授、前台聯黨立委許忠信日前宣布參選台南市長，對決國民黨參選人謝龍介、現任市長黃偉哲，許忠信1日接受資深媒體人黃光芹訪問時坦言，民眾黨在台南提出6位議員候選人，立委蔡壁如也曾來協商是否能互相幫助，所以目前台南可能有三分天下的趨勢，但即使沒有三分天下，自己也會硬戰，不會懼怕。

對於台南市長選情，許忠信分析，綠營在台南的選票不會流到藍營，謝龍介支持度23%是國民黨在台南基本盤，而自己是成大教授，相信形象在台南地區有很多淺藍知識分子會支持，因此代表選票不只來自於綠營，也包括淺藍，但致命傷在於沒有媒體，若能突破媒體封鎖，相信勝選機率有3分之1。

許忠信認為，台南相關問題已不是傳統政治人物可解決，同時暗酸黃偉哲，「身為市長不能只想到錢要放在哪裡，才不會被抓到，導致沒有在想要如何突破台南困境，而現在台南需要一個苦幹實幹的市長」。

許忠信也說，這次請蘇煥智前台南縣長來擔任競選總部主委，提供了很大幫助，而民眾黨在台南提出6位議員候選人，立委蔡壁如也曾來協商是否能互相幫助，「但要看蔡壁如所說的話能否代表民眾黨」，所以目前台南可能有三分天下的趨勢，但即使沒有三分天下，自己也會硬戰，不會懼怕。