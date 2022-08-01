　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

跟民眾黨合作戰台南？　許忠信認：蔡壁如有來談過

▲▼許忠信 蘇煥智參選台北市長記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲前立委許忠信。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／綜合報導

成大法律系教授、前台聯黨立委許忠信日前宣布參選台南市長，對決國民黨參選人謝龍介、現任市長黃偉哲，許忠信1日接受資深媒體人黃光芹訪問時坦言，民眾黨在台南提出6位議員候選人，立委蔡壁如也曾來協商是否能互相幫助，所以目前台南可能有三分天下的趨勢，但即使沒有三分天下，自己也會硬戰，不會懼怕。

對於台南市長選情，許忠信分析，綠營在台南的選票不會流到藍營，謝龍介支持度23%是國民黨在台南基本盤，而自己是成大教授，相信形象在台南地區有很多淺藍知識分子會支持，因此代表選票不只來自於綠營，也包括淺藍，但致命傷在於沒有媒體，若能突破媒體封鎖，相信勝選機率有3分之1。

許忠信認為，台南相關問題已不是傳統政治人物可解決，同時暗酸黃偉哲，「身為市長不能只想到錢要放在哪裡，才不會被抓到，導致沒有在想要如何突破台南困境，而現在台南需要一個苦幹實幹的市長」。

許忠信也說，這次請蘇煥智前台南縣長來擔任競選總部主委，提供了很大幫助，而民眾黨在台南提出6位議員候選人，立委蔡壁如也曾來協商是否能互相幫助，「但要看蔡壁如所說的話能否代表民眾黨」，所以目前台南可能有三分天下的趨勢，但即使沒有三分天下，自己也會硬戰，不會懼怕。

►想吃泡麵不用等熱水！西班牙開飲機美型又好用　挑戰平台最低價

ET快訊
快訊／裴洛西將訪台！中國宣布在「南海軍事訓練」
30歲女「激烈開合」幾天後痛爆！走路腿開開變企鵝…就醫尷尬了
快訊／裴洛西傳「明晚10:30」飛抵松山機場　會面蔡英文時間
陸學者：裴洛西此時不宜訪台　解放軍沒退路必「說到做到」
許賢文PO文驚見大量「越南正妹」按讚　鄉民笑了
不忍了！林哲瑄受傷被酸「演戲」　聯盟與球團研議提告
快訊／真的要來了！裴洛西明晚抵台　預定週三拜會立法院
羅志祥突PO圖預告「她要回來了」！　網狂刷：是愷樂？

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

為何林智堅「不知情」論文被參考？　鄭運鵬解答：有苦難言

快訊／真的要來了！裴洛西明晚抵台　預定週三拜會立法院

裴洛西傳將訪台讓陸跳腳　前立委：中方不樂見台灣牌在民主國家有票

跟民眾黨合作戰台南？　許忠信認：蔡壁如有來談過

王正嘉、王怡惠及陳崇樹1日就任NCC委員

時機敏感！傳裴洛西最快明晚抵台　今4架殲-16侵擾台灣西南空域

人權會互推王榮璋擔任副主委　陳菊遴派賴振昌、蘇麗瓊出任委員

人權會駁斥舉辦大量活動消化預算　「依法執行職權辦理相關業務」

美女發言人論文爆抄襲　「1動作」鄉民推爆：第一天就結案！

陳時中喊8年完成捷運　捷運局長打臉：非常困難！10年內都不容易

陶晶瑩虧黃韻玲：從小聽妳的歌XD　合體魏如萱、許哲珮「來砸場的！」

非洲女幽默回應網提問　手機都用河馬屁屁充電

楊祐寧甜吻愛妻Melinda❤　下跪求婚0.01秒她就答應惹

麻吉弟弟爆「詭闖假髮店跟進休息室」　 女店員提告...他親道歉：狀況不太好

網紅衝柬埔寨詐騙窟救人！　「被警出賣」恐怖內幕曝光

BTS認證過！「最美雙胞胎」超會跳 「泫雅舞蹈老師」為她們編舞

懂事3歲娃「送軍人爸上班」　等門關上：為什麼要回營區

受不了！男同學在等我　萌妹抱怨爸拆穿：少自戀

陶晶瑩產後嗓子壞掉：一步步爬回來　等500多天攻蛋…搞笑唱王菲《天空》

毀彩虹眷村「只塗團隊創作」　魏丕仁：為了抗議！市府喊告

為何林智堅「不知情」論文被參考？　鄭運鵬解答：有苦難言

快訊／真的要來了！裴洛西明晚抵台　預定週三拜會立法院

裴洛西傳將訪台讓陸跳腳　前立委：中方不樂見台灣牌在民主國家有票

跟民眾黨合作戰台南？　許忠信認：蔡壁如有來談過

王正嘉、王怡惠及陳崇樹1日就任NCC委員

時機敏感！傳裴洛西最快明晚抵台　今4架殲-16侵擾台灣西南空域

人權會互推王榮璋擔任副主委　陳菊遴派賴振昌、蘇麗瓊出任委員

人權會駁斥舉辦大量活動消化預算　「依法執行職權辦理相關業務」

美女發言人論文爆抄襲　「1動作」鄉民推爆：第一天就結案！

陳時中喊8年完成捷運　捷運局長打臉：非常困難！10年內都不容易

拚奧運積分！ 楊勇緯征戰柔道亞錦賽　目標金牌

房屋首購年紀下降？網曝「身邊真實年齡」哭了：超愛炫

快訊／傳裴洛西明訪台！中國發布「航行警告」　將在南海軍事訓練

肌肉萎縮夢想依舊　方振宇羽球拍揮出自信人生

為何林智堅「不知情」論文被參考？　鄭運鵬解答：有苦難言

快訊／裴洛西傳「明晚10:30」抵達松山機場　會面蔡英文時間曝光

黃偉哲積極推動長照2.0　台南區區有日照布建九成九

如興董座再傳換人！質設股票遭斷頭　經營權起波瀾

不只生殖器長菜花！醫：眼睛耳朵也會　「4大常見性病」症狀一次看

U12／超越勝負！南非教頭感謝中華小將「戰戰兢兢」比賽

高市出60警臨檢酒店！ 爆乳妹補妝 顧客嗨到一半超尷尬

政治熱門新聞

95年次役男注意！兵役擬延長1年　國防部曝目前研議進度

民進黨誰比林智堅更慘？他點名1人：恐第1個掛掉

快訊／裴洛西爆明晚抵台　過夜1晚會晤高層

王浩宇告狀到NBA！　她慘被檢舉

「我的論文是真的」遭打臉　藍美女副發言人爆碩論抄襲

美女發言人論文爆抄襲　「1動作」鄉民推爆

快訊／真的要來了！裴洛西明晚抵台　預定週三拜會立法院

快訊／傳裴洛西最快明晚抵台　外交部：沒有其他評論

陳明通2千字聲明背後動機　前綠委曝：為了救林智堅犧牲自己

李眉蓁論文抄襲　呂秋遠曾喊「讓她入監服刑」！

快訊／12億落漆新竹棒球場靠山曝光　他踢爆「五人幫」

快訊／遭控銘傳大學論文抄襲　林杏兒自請調查

林杏兒論文被爆「抄高竿」　一招破解比對系統

陳明通2000字救小智！他讀完送2字

更多熱門

相關新聞

美女發言人論文爆抄襲　「1動作」鄉民推爆

美女發言人論文爆抄襲　「1動作」鄉民推爆

國民黨副發言人林杏兒碩士論文，遭爆料直接將政大教授所發表的英文期刊翻譯成中文，涉嫌論文抄襲；林杏兒今（1日）表示，自己將主動向銘傳大學要求召開「論文審查會議」，自請調查，絕對不會像林智堅一樣躲起來。消息曝光後，立刻引起網友熱議「爆出第一天就結案了 反觀」、「敢親自出席，就給推」。

陳時中喊8年完成捷運？他：很困難

陳時中喊8年完成捷運？他：很困難

國民黨團：陳明通「不顧台海情勢」只為林智堅辯護

國民黨團：陳明通「不顧台海情勢」只為林智堅辯護

趙少康讚林杏兒公開審查「真金不怕火煉」　問林智堅：你敢不敢？

趙少康讚林杏兒公開審查「真金不怕火煉」　問林智堅：你敢不敢？

快訊／「論文首頁就註明出處」　林杏兒哽咽：絕對出席審查會

快訊／「論文首頁就註明出處」　林杏兒哽咽：絕對出席審查會

關鍵字：

許忠信2022九合一大選2022台南市長民眾黨黃偉哲蔡壁如

讀者迴響

熱門新聞

即／國3南57.6K客運翻覆　傷亡人數不明

周渝民夫妻買保險　遭詐3447萬元

95年次役男注意！兵役擬延長1年　國防部曝目前研議進度

林智堅手機號碼曝光！　他打過去「真的接了」

詐騙仔仔夫妻3447萬　神鬼保經連警察都呼攏

超商「中杯拿鐵買3送3」只有今天！

26歲拳手被打到腦死！拳擊俱樂部：暫停練習

民進黨誰比林智堅更慘？他點名1人：恐第1個掛掉

陸再警告：裴洛西若赴台　解放軍不會坐視

廖老大火速開鍘違規加盟主　退36萬加盟金

新竹球場爭議！許賢文：建議林哲瑄改行當演員

詭異男突進店疑想侵犯女店員！網驚：是麻吉弟弟

新店拳館選手遭KO　2小時後腦死

三峽大豹溪大亂鬥！金髮男「K中女友」下秒網笑爛

沒得選才室內晾衣？1派人大推：一晚就全乾

更多

最夯影音

更多
陶晶瑩虧黃韻玲：從小聽妳的歌XD　合體魏如萱、許哲珮「來砸場的！」

陶晶瑩虧黃韻玲：從小聽妳的歌XD　合體魏如萱、許哲珮「來砸場的！」
非洲女幽默回應網提問　手機都用河馬屁屁充電

非洲女幽默回應網提問　手機都用河馬屁屁充電

楊祐寧甜吻愛妻Melinda❤　下跪求婚0.01秒她就答應惹

楊祐寧甜吻愛妻Melinda❤　下跪求婚0.01秒她就答應惹

麻吉弟弟爆「詭闖假髮店跟進休息室」　 女店員提告...他親道歉：狀況不太好

麻吉弟弟爆「詭闖假髮店跟進休息室」　 女店員提告...他親道歉：狀況不太好

網紅衝柬埔寨詐騙窟救人！　「被警出賣」恐怖內幕曝光

網紅衝柬埔寨詐騙窟救人！　「被警出賣」恐怖內幕曝光

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面