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批陳明通「不顧台海情勢」只為林智堅辯護　國民黨團：這樣適任嗎？

▲國民黨團1日召開「林智堅抄襲論文 自己講不清楚 國安局長講三次 還是不清楚！」記者會。（圖／國民黨團提供）

▲國民黨團1日召開「林智堅抄襲論文 自己講不清楚 國安局長講三次 還是不清楚！」記者會。（圖／國民黨團提供）

記者蘇晏男／台北報導

國安局長陳明通昨再為當年台大國發所指導學生、民進黨桃園市長參選人林智堅的碩士論文抄襲疑雲背書。對此，國民黨立法院黨團今（1日）召開記者會，批評陳明通完全不顧台海情勢緊張，一心只想為林智堅辯護、隔空串證，縱使發了近2千字的聲明，依舊未說清楚論文到底是誰抄誰，甚至說法與7月5日的說明不同；國民黨團質疑，到底哪個為真？我國國安真的要交給這種局長來擔任？

國民黨團總召曾銘宗表示，論文摘要是論文最精華的部分，摘要出來，倘若林智堅沒有抄襲余正煌論文，為何後畢業的林智堅論文摘要，跟先畢業的余正煌論文摘要相似度高達七成？林智堅始終講不清楚，陳明通講了三次，也講不清楚。

曾銘宗指出，陳明通三次為林智堅的論文辯護、帶風向，在7月5日的聲明稿中說，「我徵得林智堅的同意，把林智堅的民調資料給余正煌用……，同時把林智堅當時初步寫的東西（前面幾章，尤其是研究設計）給余正煌參考。」7月23日4千字說明中，陳明通說，「先徵得林智堅的同意，讓余正煌使用林的資料，先有林智堅的研究跟資料，才有余正煌的寫作。」兩個聲明開始有所不同，有所變更。

曾銘宗繼續說，昨天的聲明中，陳明通近2千字聲明裡又稱，「先修正林智堅論文相關部分，再交給余正煌參考，余不清楚文字來源屬於林智堅，以為是陳的修改建議，逕行使用。」國民黨團要請教陳明通，你所謂修正部分，是整篇論文？還是論文摘要？還是7月5日所說的？相關部分是哪個部分？貴為國安局長，越講越不清楚。

曾銘宗指出，在這個時刻，全都在關注美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）是否訪台？台海緊張，陳明通卻在收論文的爛攤子，這樣的國安局長適任嗎？適格嗎？放這正事不辦，為了幫林智堅在善後。

曾銘宗也表示，過去幾任國安局長，基本上不涉入政治領域，但是現在看到陳明通這樣的國安局長，國安交給這樣的國安局長，全民你能放心嗎？「國民黨團不放心！非常不放心！」

國民黨團副書記長洪孟楷也質疑，陳明通昨天在聲明中稱，是先修正林智堅的論文，再給余正煌參考，但令人不解的是，在林智堅論文文獻中又寫到，是參考余正煌的論文，難道是陳明通修正林智堅論文，在偷偷給余正煌參考，並沒有告林智堅？難道林智堅參考了余正煌論文時，都沒發現跟自己當初給陳明通局長修改時的論文，雷同這麼多嗎？

「到底是誰抄誰？還是無限循環雙方互抄？」洪孟楷表示，當全世界的焦點都在關注台海、關注美國眾議長裴洛西是否訪台時，國安局正忙著為了林智堅隔空串供、隔空串證，難道國人不覺得很恐怖嗎？

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