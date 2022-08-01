翻小一新生名單！爸驚呆「男生這2字超多」　大票家長：我家也有

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

新生兒取名是門深奧學問，畢竟關乎一生馬虎不得。就有網友笑說，孩子是小一新生，所以好奇瀏覽網上名單；沒想到，在男生名字裡「有兩個字特別多」，而大票家長紛紛點頭笑說，「我家都有啦」、「我兩個兒子都有XD」。

這名父親在「爆廢公社」PO出截圖，表示家有小一新生，所以上網瀏覽新生名單，意外發現一個班15位小男生裡，有3分之1名字取「辰（臣）或祐（佑）」，不禁笑說「別班也有辰祐，這兩班特別多，大家都愛用，就是好名字。」

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▲好多人取名辰或祐。（圖／翻攝自爆廢公社）

最後，他也打趣道，「我找你們班辰辰！你們班祐祐出來！」對此，不少家長認證表示，「我兒子兩個字都上榜」、「剛滿1歲辰辰報到」、「我兒子也是叫祐辰」、「我家全包，有祐也有晨。以前幼兒園我和某一位佑辰馬麻差不多同時間接小孩，老師都會廣播：祐晨回家，只要是另一個小孩咚咚咚從樓上下來，我都很對不起他，因為他教室在4樓」、「我們家有宥宥也有宸宸，不過因為孩子都習慣叫小名，沒煩惱」。

而廣大網友們則笑回，「哇塞，這樣老師叫名字會錯亂」、「電腦算命的，答案都一樣」、「都是算命先生取的名字，沒有特色，命也不一定比較好」、「老師記名字也會瘋掉」、「這時代，連算命的都是用複製貼上」、「菜市場名越來越多種了」。

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