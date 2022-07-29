「罰站4分鐘」家長怒控體罰：沒告知！　黃鐙輝老婆路過也傻了

▲小孩被罰站4分鐘，讓家長很不滿。（示意圖／stocksnap）

網搜小組／鄺郁庭報導

「罰站就是體罰吧！可以從哪種管道申訴？」一位家長日前投稿臉書「靠北幼稚園」，說小孩跟同學玩的時候，「不小心」碰到玻璃器具，老師就要孩子們罰站4分鐘，讓她不滿直呼，「我覺得很不可思議，老師怎麼可以不告知就罰站？」控訴文一曝，網友們都看傻直批，「帶回家～麻煩你帶回家！」

這位家長文中表示，某天女兒回家後坦承，自己在學校被罰站4分鐘，讓他很傻眼，因為去接孩子時，老師並沒有告知，聯絡簿也沒寫到這件事。原PO就對老師沒主動告知感到不可思議，「老師怎麼可以不告知就罰站？就算沒事先告知，也應該要寫本子告知吧？」

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家長接著問罰站原因，小女生就表示，因為當時要上的課會擺出玻璃的器具，「老師說不能碰，她跟同學在玩，『不小心』後退碰到，老師大發雷霆，叫他們3個人都去罰站4分鐘。」這讓原PO超級不爽，隔天直接殺到學校，老師解釋已經有再三叮嚀，只是孩子講不聽才會罰站。

家長就反駁，「我知道玻璃很危險，那難道上課一定要用玻璃的東西，不能換成別的嗎？」不滿園方處理跟道歉的態度都很差，「沒有讓我覺得他們知道自己有錯在先……還一直說我小孩丟玩偶差點砸破玻璃……請問是有真的砸破嗎？」還認為孩子只是在玩，不是故意去碰玻璃器具，「況且罰站就是體罰吧！可以從哪種管道申訴？」

家長的控訴文一出，底下網友都炸鍋了，「4分鐘……用意是提醒孩子下次要更專心吧？40分鐘就是體罰了」、「要不要乾脆送無塵室，然後裡面空空的，這樣都不會有危險物品」、「玻璃心家長比玻璃可怕」、「看完文章之後，我更想申訴家長」、「請帶回自己教，不要傷害有愛心老師們。」

貼文才發出3小時，就有上千則留言，不只網友們無言、跪求這位家長「帶回家」，藝人黃鐙輝的老婆萁萁也看傻眼，用粉專「萁萁的黃三寶」留言，「自學吧！才知道有愛心的老師辛苦。」吸引網友回覆笑呼，「自學應該更可怕，有這種媽媽」、「非常認同。」