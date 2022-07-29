　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「罰站4分鐘」家長怒控體罰：沒告知！　黃鐙輝老婆路過也傻了

弟弟,幼兒園,小孩,孩子（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲小孩被罰站4分鐘，讓家長很不滿。（示意圖／stocksnap）

網搜小組／鄺郁庭報導

「罰站就是體罰吧！可以從哪種管道申訴？」一位家長日前投稿臉書「靠北幼稚園」，說小孩跟同學玩的時候，「不小心」碰到玻璃器具，老師就要孩子們罰站4分鐘，讓她不滿直呼，「我覺得很不可思議，老師怎麼可以不告知就罰站？」控訴文一曝，網友們都看傻直批，「帶回家～麻煩你帶回家！」

這位家長文中表示，某天女兒回家後坦承，自己在學校被罰站4分鐘，讓他很傻眼，因為去接孩子時，老師並沒有告知，聯絡簿也沒寫到這件事。原PO就對老師沒主動告知感到不可思議，「老師怎麼可以不告知就罰站？就算沒事先告知，也應該要寫本子告知吧？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

家長接著問罰站原因，小女生就表示，因為當時要上的課會擺出玻璃的器具，「老師說不能碰，她跟同學在玩，『不小心』後退碰到，老師大發雷霆，叫他們3個人都去罰站4分鐘。」這讓原PO超級不爽，隔天直接殺到學校，老師解釋已經有再三叮嚀，只是孩子講不聽才會罰站。

家長就反駁，「我知道玻璃很危險，那難道上課一定要用玻璃的東西，不能換成別的嗎？」不滿園方處理跟道歉的態度都很差，「沒有讓我覺得他們知道自己有錯在先……還一直說我小孩丟玩偶差點砸破玻璃……請問是有真的砸破嗎？」還認為孩子只是在玩，不是故意去碰玻璃器具，「況且罰站就是體罰吧！可以從哪種管道申訴？」

家長的控訴文一出，底下網友都炸鍋了，「4分鐘……用意是提醒孩子下次要更專心吧？40分鐘就是體罰了」、「要不要乾脆送無塵室，然後裡面空空的，這樣都不會有危險物品」、「玻璃心家長比玻璃可怕」、「看完文章之後，我更想申訴家長」、「請帶回自己教，不要傷害有愛心老師們。」

貼文才發出3小時，就有上千則留言，不只網友們無言、跪求這位家長「帶回家」，藝人黃鐙輝的老婆萁萁也看傻眼，用粉專「萁萁的黃三寶」留言，「自學吧！才知道有愛心的老師辛苦。」吸引網友回覆笑呼，「自學應該更可怕，有這種媽媽」、「非常認同。」

►餐桌可折疊還有3種功能！原價破萬元下殺7480元太超值　讓小宅生活更美好

ET快訊
傳林智堅將「放棄」學位！專家：沒有這種方式　台大回應了
季芹破尺度脫了！　解放泳衣「超兇上圍」
台積電出事了？外媒爆：被迫急飛美日喬供應鏈　影響千億美元擴廠
離譜畫面曝！　BMW男疑開自動駕駛全車爽睡
誰先拜喬不攏！萬華、新莊11煞鬼門一開就約戰　BMW被砸爛
快訊／陳時中公布12行政區後援會長　赫見邱豐光入列
創刊20年《科學人》紙本雜誌將停刊　發行人：虧損不斷擴大
快訊／蘇煥智正式宣布參選台北市長！　政策曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「4星座」下半年氣勢如虹！貴人助攻「工作+財運+愛情」旺翻

「罰站4分鐘」家長怒控體罰：沒告知！　黃鐙輝老婆路過也傻了

防疫獎金入帳！護理師見「2位數金額」哭了　網：連雞排都買不起

傳林智堅將「放棄」學位！專家：沒有這種方式　台大回應曝

曾威凱一戰成名！「小學生都知抄襲不對」嗆爆林智堅　犀利金句曝光

「超速、逼車、無照」3違規今起大執法　超速40公里就算危險駕駛

里港警分局深入原鄉　聯合宣導交通安全+婦幼保護+犯罪預防

正妹麥當勞買宵夜「米奇跑腳邊」嚇瘋！　店員1舉動萬人喊帥

快訊／高雄船廠感染源在社區？　指揮中心14:00說明

發財金5年沒還！她收催繳單驚「縣市寫錯」還能寄對：是土地公來信

單車男不聽勸堅持過馬路　無視萬安警報恐被罰15萬

火辣闆娘賣手工地瓜球　超Q帶奶香！在台中大甲

于文文遭Jessica電眼攻擊喊：受不了　吉他SOLO帥傻..她直盯「秒變迷妹」

天道盟大哥「撂人包圍工地」　索3千萬不成...教唆小弟鬧事

婁峻碩羞曝和焦凡凡「有壞壞」　邱鋒澤「沒壞壞」慘被電...陳零九：是我啦

禹英禑「4追人密技」成就解鎖　李濬浩心動告白：喜歡到像生病了

白目騎士闖紅燈險被撞　大車司機怒嗆：眼瞎嗎

3孩泡務農蓄水桶笑開懷！　自體旋轉玩嗨引網憶童年

白紗突被「大黑影」壓住　調皮毛花童一屁股霸佔

楊超越時隔２年再跳「101主題曲」 笑喊「重操舊業」：根本公開處刑

「4星座」下半年氣勢如虹！貴人助攻「工作+財運+愛情」旺翻

「罰站4分鐘」家長怒控體罰：沒告知！　黃鐙輝老婆路過也傻了

防疫獎金入帳！護理師見「2位數金額」哭了　網：連雞排都買不起

傳林智堅將「放棄」學位！專家：沒有這種方式　台大回應曝

曾威凱一戰成名！「小學生都知抄襲不對」嗆爆林智堅　犀利金句曝光

「超速、逼車、無照」3違規今起大執法　超速40公里就算危險駕駛

里港警分局深入原鄉　聯合宣導交通安全+婦幼保護+犯罪預防

正妹麥當勞買宵夜「米奇跑腳邊」嚇瘋！　店員1舉動萬人喊帥

快訊／高雄船廠感染源在社區？　指揮中心14:00說明

發財金5年沒還！她收催繳單驚「縣市寫錯」還能寄對：是土地公來信

陳建仁讚陳時中像「老虎」　北市府會更加了解市民需要

曾遭批「到底會不會演戲」！小煜劇場磨練6年：自信心一再被摧毀

元本山海苔新口味開箱實測　養生概念零食超涮嘴！

奧運金牌的背後推手　陳宏麟打造羽球黃金男雙

天梭T-Touch Connect Solar智慧錶內外兼具　伴廖科溢行遍天下

公務員也上榜！　創業家揭「3類工作」別碰：越賺越窮

內湖交通就是爛　陳時中直指黃珊珊：議員當這麼久也沒解決問題

快來放閃！隔著口罩親10秒「雙人5折玩水樂園」　還能免費吃冰棒

殯葬大亨被抓包！12年爛尾樓抵3.5億債　朱國榮爽撈1.4億遭起訴

林佳龍：侯友宜每次都說做好每一天　應承諾「做滿4年」

畫面曝光！未穿防具跳入鱷魚池　悲痛父奪回「2歲愛女頭顱」

生活熱門新聞

大甲地瓜球Q彈2粒是假的！超兇老闆娘認了

鷹流老闆想撤出台灣　原因曝光

鬼門開「3類人注意了」　尤其屬虎：加倍小心

第一次去台灣診所看病　烏克蘭妹：整個無言

即／5號颱風桑達生成！最新路徑曝

「桑達」順季風環流北轉　今起全台降溫大雷雨

摩鐵還原謎片場景　「捷運車廂」供情侶大戰

晚上11點鬼門開！　5星座「撞鬼機率最高」

曹格老婆批澎湖公廁「髒又亂」　縣長回應了

救內湖交通！他提「1妙招」　鄉民狂讚

好兄弟今晚來了！3種水果不能一起拜

明天鬼門開！4星座財運超旺　天秤可換工作了

住飯店借充電線遭拒　阿嬤1招逼櫃台屈服惹網怒

入境塞爆要花2.5小時　一線人員險挨揍

更多熱門

相關新聞

喵趴挖洞紙箱　盯奴才作業萌翻網

喵趴挖洞紙箱　盯奴才作業萌翻網

「暑假校門開是許多爸媽與毛主子的惡夢！」日本一名飼主@omochi_nam01分享，家裡的貓咪玩伴非常敬業，即使是在暑假期間也依然沒有放假休息，而是繼續擔任「小小喵老師」與小朋友鬥智鬥勇，牠們躺在特製的挖洞紙箱裡，認真地監督、陪伴小奴才完成暑假作業，畫面相當溫馨可愛。

4歲小少爺「亂塗鴉」筆頭炸了！店員超怒

4歲小少爺「亂塗鴉」筆頭炸了！店員超怒

妙齡女為愛私奔與母斷聯7年　警讓她們團圓了

妙齡女為愛私奔與母斷聯7年　警讓她們團圓了

類熱浪襲台！35度高溫辦「水球大戰」結業式

類熱浪襲台！35度高溫辦「水球大戰」結業式

小主人見汪哥受罰「無辜臉求饒」

小主人見汪哥受罰「無辜臉求饒」

關鍵字：

罰站體罰家長小孩幼兒園靠北幼稚園

讀者迴響

熱門新聞

遭家暴40年...親手送走癌夫！廖輝英爆瘦現身

大甲地瓜球Q彈2粒是假的！超兇老闆娘認了

36歲單親媽暗夜墜樓身亡　國中兒：是我媽　

男團演唱會「大螢幕突墜落」當頭砸人！2舞者被壓底下　

舞者男友遭「600公斤電視牆」重砸頭

鷹流老闆想撤出台灣　原因曝光

鬼門開「3類人注意了」　尤其屬虎：加倍小心

第一次去台灣診所看病　烏克蘭妹：整個無言

演唱會大螢幕砸下「2舞者倒臥不起」！經紀人顫抖上台道歉

猴子強擄2歲女童！爸媽拚死拔河畫面曝

MIRROR紅館重大意外！主辦方道歉

台中「流鶯大樓」直擊！　大白天低胸女徘徊騎樓

快訊／國道3號連環撞！25歲駕駛雙腿骨折亡

即／5號颱風桑達生成！最新路徑曝

「桑達」順季風環流北轉　今起全台降溫大雷雨

更多

最夯影音

更多
單車男不聽勸堅持過馬路　無視萬安警報恐被罰15萬

單車男不聽勸堅持過馬路　無視萬安警報恐被罰15萬
火辣闆娘賣手工地瓜球　超Q帶奶香！在台中大甲

火辣闆娘賣手工地瓜球　超Q帶奶香！在台中大甲

于文文遭Jessica電眼攻擊喊：受不了　吉他SOLO帥傻..她直盯「秒變迷妹」

于文文遭Jessica電眼攻擊喊：受不了　吉他SOLO帥傻..她直盯「秒變迷妹」

天道盟大哥「撂人包圍工地」　索3千萬不成...教唆小弟鬧事

天道盟大哥「撂人包圍工地」　索3千萬不成...教唆小弟鬧事

婁峻碩羞曝和焦凡凡「有壞壞」　邱鋒澤「沒壞壞」慘被電...陳零九：是我啦

婁峻碩羞曝和焦凡凡「有壞壞」　邱鋒澤「沒壞壞」慘被電...陳零九：是我啦

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面