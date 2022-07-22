偷吃學生媽！嗆她老公：送你見上帝　前足球國手丟飯碗討300萬

▲曾為足球國家隊的林姓教練與學生媽媽搞上床，遭任職國小「不續聘」處分，林憤而提行政訴訟並求償300萬，法院判敗原因出爐。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者蔡怡萍／台北報導

林姓前足球國腳，在新北市某國小擔任足球教練期間，與一名莊姓學生媽媽交往並發生性行為，還在臉書上嗆莊女老公「原諒你是上帝的事，我能做的就是送你去見上帝」，鬧上法院後判林男須賠老公30萬元，事後該國小開教評會決議「不續聘」，且1年內不得聘任為教師，林男不服對該國小提出行政訴訟，並另外要求300萬損害賠償，台北認為林男與已婚學生媽媽不當交往、又恐嚇對方老公，嚴重違反師道，學校的處分合理，要求賠償也不適當，判林敗訴。

林不服任職國小的處分，並向法院提出求償，主張他自小就培養足球專長，一路就讀足球名校，更獲選為國家隊選手，並透過正式管道考取教師證，而該國小不當程序「不續聘」導致他無法再展足球長才，他表示「身心受創」；而他正就讀研究所並在職進修，遭不續聘後導致「學籍不符在職身分」而失去學籍，造成學費損失及心靈受創。

林男繼續羅列細項，表示他2018年時有論及婚嫁的女友，同時父母年事已高，想利用結婚而符合徵選介聘辦法獲得高積分，回調回鄉並照顧年邁父母，但校方的處分害他無法回去、而「冤屈未申」只能續留在北部工作，要多花每個月13800的租屋費，累積已80餘萬。林男強調，由於這個因素，父親等不到他返鄉就已逝世，子欲養而親不待，「再也沒有機會侍奉父親，身心受創」。

林男又說，遭到「不續聘」一事被教育界所知，造成無法用足球教育專長謀生，只能到處打零工、跑外送，偶而兼足球賽裁判，將來要返回職場也很難，期間的生活開支、孝親費等費用，以及他壓力大增、飽受精神折磨，睡不著、心情差，吃不下或暴飲暴食，身心嚴重受影響，且遭受校方數年職場霸凌，以及應補發的薪資等等，多種因素下林林總總要求校方賠償300萬元。

但法院調查，林男於在職期間，2014年10月開始與學生媽媽莊女不當交往半年，還發生性行為，在2017年2月間還在臉書上恐嚇莊女老公「我個人深信，司法不是最後一道防線，因果報應才是！千萬不要求饒，原諒你是上帝的事，我能做的就是送你去見上帝」，「日久見人心，狐狸尾巴總會露出來的」，遭對方提告、法院也判林需付30萬損害賠償定讞，認為為人師表卻與學生家長戀愛、公私交雜，又以不理性方式公開恐嚇莊女老公，嚴重違反倫理規範，戕害教師形象。

法官也認為該國小召開教評會決議後，對林違失行為的處分符合比例原則與教師法，林雖主張「工作表現才是適任教職與否的關鍵」，但擔任教師應不得發展違背專業及倫理的關係，需公平對待學生，卻損害教師尊嚴。

既然處分未違法，林男自無請求賠償的正當性，於是台北高等行政法院判林敗訴，維持處分並駁回求償。仍可上訴。