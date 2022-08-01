中國實施「雙減」1周年　家長焦慮症狀上升12.8%

▲中國實行「雙減」政策的目的為減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔，以建設高質量的教育體系。（圖／載自pixabay）

實習記者蘇郁晴／綜合報導

中國實行「雙減」政策已滿1周年（是一項針對學生實行的減負政策）。據大陸學界調查發現，在該政策實施後的1年期間，青少年的憂鬱症狀減少了78.6%，降幅驚人，然而，父母的焦慮症狀卻明顯上升約12.8%，其中家長的表現又以人口相對減少的城市尤為顯著。

2021年7月24日，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發了《關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》(簡稱「雙減」政策)。該政策的目的是為了減輕作業負擔、減輕校外培訓負擔，並且禁止補習班超前教學、假日及寒暑假不能上課，還有不能聘請外籍教師等，該政策讓補習班經營大受打擊，也是中國在教育領域上的重大改革。

近日，中國人民大學的3位學者，透過追蹤搜索引擎上相關關鍵詞的搜索量、電商平台相關商品的購買量、專業諮詢網站等數據，分析了「雙減」政策的效果。

研究結果指出，「雙減」實施後的這1年，青少年憂鬱症狀減少了78.6%。主要是因為課外作業的總量和花費時間均縮短，大幅減輕了學生負擔，且父母的陪伴時間增加，再加上不允許考試和禁止排名等。

然而，該研究也發現，家長的焦慮症狀在「雙減」實行後卻顯著上升，研究表明增幅約12.8%。主要是因為該政策導致越來越多父母轉向家庭教育，家庭和工作之間的平衡越來越難實現，而其中家長的表現又以人口相對較少的城市尤為顯著，因為該政策導致校外補習機構的選擇變少，而在教育資源比較充沛的大城市，一對一家教更容易獲取。此外，對「補習」有需求的家長只能選擇成本更高的一對一家教，這對家庭經濟也造成不小壓力。