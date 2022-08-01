小孩「選哪個科系該阻止？」　網：XX系絕對打斷他的腿

▲升學是人生的重要大事，而科系選擇也是許多父母和孩子的熱門話題之一。（圖／載自pixabay）

實習記者蘇郁晴／綜合報導

在升大學前，關於「科系選擇」常常會是許多家長和小孩的共同煩惱之一。日前有網友以「小孩讀什麼科系你會阻止」為題發文，詢問廣大的網民們若是自己的孩子選擇讀哪個科系會極力勸阻，而此文也在網上引起熱烈討論，甚至有兩派完全不同的說法。

近日有網友於PTT論壇上發文詢問，「如果你有小孩正準備升學選系，他想讀哪個科系你會疾聲阻擋？」該文一出，便在網上引發各方熱烈的提供意見與想法，有一派的人認為應該避免選擇文科，「 文組除了法律我都阻止」、「文組，除非你覺得他可以考上律師」、「教育相關科系」、「哲學不行，我受不了，其它都可以」、「 文組，法商除非自己執業開律師會計師事務所，不然也算進去」。

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不過，也有另一派的人表示，「化工系，我絕對打斷他的腿」、「百分百護理，護理出來不怕失業是優點，其他都是缺點」、「生科，除非之後就是打算出國工作，不然不建議」、「寧可小孩唸文組，也不要唸護理」、「一定理組啊，文組治國，理組工頭」、「生科，想走醫護打斷他的腿」。

然而，不少人認為應該以小孩自己的興趣為主要考量因素，「他開心就好，反正有留一人一間房給他，但會給他足夠資訊，讓他評估要怎麼選」、「 不會阻止，爸媽要先要求自己，給小孩不用擔心未來的環境」、「他如果自己知道要幹嘛就好，不會阻止」、「不會阻止，有什麼好阻止的？為自己的人生負責」、「何必勉強科系？念不來念到憂鬱跳樓有比較好嗎？」