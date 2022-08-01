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「王鴻薇要不要檢舉林杏兒？」　周江杰：國民黨請高標準檢視自己人

▲民進黨中常會後記者會，發言人周江杰續任。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨發言人周江杰。（圖／記者林敬旻攝）

記者詹宜庭／台北報導

國民黨副發言人、台北市議員參選人林杏兒碩士論文，遭媒體爆料直接將政大教授所發表的英文期刊翻譯成中文，作為自己的學位論文。對此，民進黨發言人周江杰質疑，「她能證明自己寫作早於英文期刊嗎？請問國民黨敢不敢用同樣高標準檢視自己人？國民黨議員王鴻薇要不要檢舉林杏兒？」

根據媒體報導，林杏兒在銘傳大學發表的碩士論文以英翻中的方式，抄襲政大教授林日璇發表於《亞洲傳播雜誌》（Asian Journal of Communication）的英文論文及國科會研究。然而，儘管林杏兒的論文包括錯字及格式誤植，都與原著一模一樣，但因撰寫語文不同，論文比對系統也抓不到。

周江杰認為，同樣是論文議題，民進黨桃園市長參選人林智堅在面對質疑時，負責任地將所有論文研究時序及細節全部公佈，國民黨卻還是窮盡整黨之力打林智堅、抹黑潑髒水，現在迴力鏢殺到自己，卻靜悄悄沒聲音，顯然是雙重標準。

周江杰也反問，林杏兒能否證明自己寫作早於英文期刊？國民黨敢不敢用同樣高標準檢視自己人？國民黨議員王鴻薇要不要檢舉林杏兒？並呼籲國民黨公布檢視林杏兒的論文，誠實面對外界所提出的質疑。

對此，林杏兒回應，當初確實有參考林日璇的著作，但學術研究本就能參考文獻，且兩者無論在措辭、用語上，或統計樣本、研究架構及數據等均不同，因此絕對不是抄襲，「當時銘傳審查論文時，沒有用比對系統，但我個人較嚴謹，還另外送去比對，結果顯示僅有16%。」

林杏兒也與律師翁詩淳出面澄清，強調論文每字每句都是她本人所寫，並向銘傳大學要求召開「論文審查會議」自請調查，更狠酸，「有心人別潑髒水，拿真論文來轉移論文門焦點，也請林智堅市長效法林杏兒，正面面對論文爭議。」

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