恐害台大國發所停招！　王鴻薇向教部檢舉陳明通「違背學術倫理」

▲王鴻薇召開記者會，向教育部檢舉陳明通違背學術倫理。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

民進黨桃園市長參選人林智堅的碩士論文被指控抄襲學長余正煌，2人的指導教授陳明通也備受質疑。國民黨台北市議員王鴻薇1日向教育部檢舉陳明通，並翻出「專科以上學校學術倫理案件處理原則」法規，直言最重台大國發所可能要停招、減招或禁⽌該系所教育部的獎補助款。

王鴻薇1日上午召開「向教育部檢舉陳明通違背學術倫理」記者會，她表示，陳明通的聲明，就是在說自己是不適任教授，若他所言屬實，試問有哪個教授將學生未發表的論文，拿給另一位學生抄襲？且口試、指導論文兩篇都可以通過。

王鴻薇質疑，根據「專科以上學校學術倫理案件處理原則」， 學位論⽂違反學術倫理，經查證屬實時，指導教授對其指導學⽣所發表學位論⽂，應負監督不周責任。根據教育部函釋說明，如指導教授或所屬系所未妥為處理或不作為，經教育部通知學校限期改善，屆期未改善者，將命該系所停招、減招或禁⽌該系所運⽤本部核予學校之獎補助款。

德益法律事務所主管律師柯晨晧提及，公證書完全不能證明林智堅的行為在「法律上」不構成抄襲，林智堅關於公證的想法只是他嚇唬一般民眾的小原創，並不是公證案例中常見的狀態，且公證事項如果是林智堅臉書留言處所附，僅是陳明通的回信，也明顯不能證明林智堅是獨立原創論文。

最後，王鴻薇稱，陳明通每一次的聲明都是製造證據，證重初供，抄襲案拖沓一個月，在舉證歷歷之下，如今林智堅方所有事證都是陳明通單方說法，但是陳明通的話還能算什麼證據呢？根本是狼狽為「堅」，連每次發文都是配合林智堅的記者會發聲明，就是配合林智堅在寫劇本，做這麼難看，當大家看不出來嗎？