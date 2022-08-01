酸林佳龍不懂新北「連新聞都不看」　張愛晶：委屈仍該好基本功課





▲民進黨新北長參選人林佳龍。（資料照／記者湯興漢攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對民進黨新北市長參選人林佳龍持續抨擊新北市前瞻預算停車場等市政缺失，新北市府發言人張愛晶今（1）日示，林佳龍口口聲聲談「君子之爭」，每日的發言卻不斷扭曲事實，為了選舉大打抹黑烏賊戰 ，令人大開眼界，呼籲他就算委屈也還是要做好基本功課。

張愛晶表示，新北市政府局處面對各項議題皆提出具體數字以及詳細的說明佐證，林佳龍基本功課都不願意做之外，「難道連新聞報導也不看的嗎？」故意對具體事實視而不見，不斷以片面之詞進行惡意抹黑。



張愛晶舉例，包括前瞻預算停車場工程，新北市對預算的執行金額22億元，全國第一，施工中案件也是全國最多，執行率是六都第三、全國第六，名列前茅。林佳龍競選辦公室卻以偏概全，片面曲解數字後 ，抹黑成新北市的執行率不佳，請問林佳龍和競選團隊為什麼不敢還原事實全貌？

張愛晶在指出，至於國際外交議題，按照林佳龍的數字邏輯，總統蔡英文的邦交國從22國掉到14國，數字是-8，原來林佳龍認為蔡英文的外交成果是「不可思議」。反觀，侯友宜上任3年多，期間2年多在嚴峻的疫情考驗之下，即使面對世界各國的交流都受到疫情邊境管制的影響，仍然透過關懷姐妹市與友好城市，捐贈防疫物資、辦理各種線上論壇，用新的科技新的方式來突破。

張愛晶強調，新北市因此成為全國第一個城市發表聯合國的VLR，以聯合國的標準SDG跟國際接軌， 吸引世界各地城市前來與新北市交流做朋友。新北市以多管齊下的國際城市外交指標，讓世界看見新北，多元管道與298個城市有過溝通、合作、交流。

張愛晶表示，林佳龍難道不知道蔡總統提出的「踏實外交、互惠互助」即是以腳踏實地的作法，與世界上的朋友立真誠的友誼，「不懂新北市沒關係，不要連蔡英文的話都忘記了」，君子坦蕩蕩，小人長戚戚，林佳龍說了數十次不選新北市後再來到新北市，奉勸他就算委屈也還是要做好基本功課，別再因為怕被看破手腳，就到處潑髒水 。