快訊／新竹落漆棒球場靠山曝光　他踢爆12億工程背後「五人幫」





▲新竹棒球場資料照。（圖／富邦悍將提供）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨桃園市議員參選人凌濤今（1）日召開記者會，指出民進黨桃園市長參選人林智堅於新竹市長任內「重大建設會報」中的「新竹五人幫」，即為耗費12億新竹棒球場改建工程背後的靠山，審議過程中身兼多職、豪不回避。

凌濤指出，過去林智堅的新竹市政府最引以為豪的是「重大建設會報」，不僅林智堅曾在臉書文章中提及，新竹市政府更曾主辦論壇當作政績宣傳，然而每次「重大建設會報」中都會出現「新竹五人幫」包括林盛豐、王俊雄、蕭有志、林靜娟、林雋怡等五人。

凌濤指出，「重大建設會報」中主要參與人員從「重大建設會報」、「都市設計及土地使用開發許可審議委員會」、「標案評選會議」到「新竹棒球場的改善小組」中都重複出現、毫無迴避，他質疑「新竹的重大建設到底是由林智堅主導？還是五人幫決定？」

凌濤表示，林智堅設立「重大建設會報」初衷是「美跟醜的定義很難判斷，多數人看到美的東西，我們希望從公共工程設計開始，做出美的建設」，然而這些場館與建設卻出問題了。實際上工務人員初期就曾指出「這樣不會有安全的問題嗎？」林智堅卻說「希望同仁們尊重專業」。尊重專業是尊重林智堅的「美」，那市民的安全又在哪裡？他並要求新竹市府公布2016年12月12日新竹棒球場技術服務案標出前、2019年1月3日棒球場決標前、2022年7月4日林智堅請辭前與2022年7月18日棒球場開幕前等四個關鍵時間點的「重大建設會報」會議記錄讓市民檢驗。

文傳會副主委林家興質疑，沒有棒球建設背景的廠商竟能承攬如此重要標案，到底是誰躲在新竹市政府公安建設會報後面做決策？到底是誰在把關新竹市的公共工程？林智堅已經「落跑」無法扛責，那麼現在還在新竹市政府的究竟又是誰要負責？

林家興表示，新竹市政府限制性招標比例過高，從開放標案與政府電子採購網等網站都可看到公開資訊，自2019年起，新竹市工程性限制性招標高達33%，2021年甚至高達47%將近過半，與鄰近縣市大約20餘%相比，比例異常之高。早在2018年林智堅竟選連任時，市議會就曾質詢「沒有看過市府工程發包這麼愛用限制性招標的」、「有些招標案的底價甚至跟決標金額一模一樣」、「這跟綁標基本上差不多」，新竹市政風處難道都睡著了嗎？儘管部份規模較複雜之建設可能需要透過限制性招標評選，但新竹市政府已濫用限制性招標，更異常暴增預算，讓外界感到不解。

律師簡榮宗則強調，採用限制性招標不僅須符合《政府採購法》第22條的16種要件之一，還要符合《投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準》以及《最有利標評選辦法》，廠商須具有履約能力與實績、要承做過類似案件、還須守法、不可有災害與勞資糾紛。新竹棒球場的監造廠商艾奕康有相關實績嗎？承包廠商巨佳有守法嗎？沒有勞資糾紛嗎？這兩家廠商符合限制性招標的得標標準嗎？

簡榮宗指出，林智堅曾在臉書稱「會持續調整到符合大家的期待，才會進行驗收付款」，但根據2021年10月份的新竹市議會資料，新竹棒球場其實已驗收到第12期，並已拿走數億款項，廠商並非沒拿到錢；此外，部分人士護航稱新竹棒球場可分段驗收，但依據《政府採購法》第72條「驗收結果不符部分非屬重要，而其他部分能先行使用，並經機關檢討認為確有先行使用之必要者，得經機關首長或其授權人員核准，就其他部分辦理驗收並支付部分價金」，難道新竹棒球場驗收不符的部分不重要嗎？球員工會在球場開幕前就曾指出27項缺失，新竹市政府改善了嗎？球員的競技安全不重要嗎？為何機關認為有「先行使用之必要」？

最後，國民黨強調，新竹市民與全國人民有必要檢視林智堅市府重大公共建設的安全性與可靠性，以及是否有圖利特定廠商之虞，並呼籲林智堅別再忙著堅定向前，「回過頭來負起責任，收拾一下留給新竹的爛攤子吧！」