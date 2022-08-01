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林智堅論文抄襲風波　政大前校長：不可能要求年輕人有偉大創見

▲▼「政治大學不動產研究中心」在產官學界共同努力下今日正式啟動成立。在內政部次長花敬群的見證下，由捐助機構永慶房產集團董事長孫慶餘及政大校長郭明政共同宣布成立。（圖／記者湯興漢攝）

▲政大前校長郭明政認為台灣過度重視論文。資料照。（圖／記者湯興漢攝）

文／中央社

民進黨桃園市長參選人林智堅身陷論文爭議，對於政壇不時發生論文事件，政治大學前任校長郭明政今天表示，台灣過度重視論文，學術界應有三大反思，即台灣碩士學位是否真的需要論文、需要怎樣的論文、論文政治化問題。

郭明政今天出席教育部舉辦的國立大學卸、新任校長聯合交接暨致送續任校長聘書典禮，會後聯訪時，有媒體提問如何看待台灣政壇論文爭議，其中包含最近的林智堅的論文案，及媒體今天爆料國民黨台北市議員參選人林杏兒碩士論文疑似以英翻中手法涉及抄襲。

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郭明政說，看到很多人對論文事件、甚至蔡英文總統的論文，發表很多高見的時候，其實他是很害怕的。他身為一名法律人，知悉對一個人定罪、要說其行為是錯誤的，應經過多個事實調查，最後進行論述程序，「我的回答可能不算回答，但也是回答了。」

郭明政認為，面對社會上的是非，首先，應該把事實弄清楚，再者，相關法規、規則、價值觀及標準也要弄清楚，才能夠作轉換，「所以我現在根本無法講話」，至於面對政壇屢見論文爭議，彰顯一個非常大的問題，是台灣過度重視論文，這是非常嚴重的。

郭明政說，學生在海外可以用1、2年拿到碩士學位，一旦來台灣讀書，常常要讀5、6年，甚至耗時7年。他聽過有太多國外學生拒絕來台灣讀研究所理由，就是因為在台灣可能費時多年仍畢不了業，應此選擇在美國、英國1、2年得到同樣的學位，這樣的問題是值得檢討。

郭明政表示，台灣的論文常常就是心得報告，要求一個年輕人真要有什麼偉大的創見，這個是不可能的。作為教授有時候也常常以為找出什麼重要發現，但事實上，想要在人類的學術史上多加一撇或一劃都不是那麼簡單。

郭明政說，學術在事實上都是一些累積、一些傳承。對於論文，台灣學術界應該重新去思考，是否真的需要論文；如果需要論文，又需要怎樣的論文；最後是當論文有爭議時，對事實了解有多少，當學術變成政治操作的議題，也不見得是很好的事。

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