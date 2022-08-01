安倍效應？金正恩也怕暗殺　身旁罕見多出5名「貼身隨扈」

▲金正恩身旁罕見出現多名隨扈貼身維安。（圖／勞動新聞）



記者王佩翊／編譯

日本前首相安倍晉三遭人近距離槍擊暗殺身亡，震驚全球。而北韓領導人金正恩也被發現，疑似受到安倍遇刺影響，身旁的隨扈人數明顯增加，維安也提高層級。以往在視察照片中鮮少出現的維安人員，近期明顯出現在宣傳資料上。事實上，平壤當局一直以來都避免讓維安人員進入畫面中，以免對民眾造成恐慌，如今卻放棄這個原則，提高警戒強度，由此可見北韓的緊張程度。

根據《朝鮮日報》引述北韓消息人士報導，近日在金正恩視察與參加活動的公開照片中，可以明顯看到多名隨扈貼身維安，一反常態。如果領導人身旁出現大批維安人員，容易增加距離感，同時也會使民眾產生恐慌，大大降低政宣效果，因此北韓當局一直都避免讓維安人員入鏡。

如今隨扈卻頻繁出現在金正恩身邊，甚至連鏡頭都已經不再避諱，勢必是發生「就算犧牲宣傳效果也要提高警戒的特別事件」。而消息人士則認為，這樣的變化與日本前首相安倍晉三7月遇刺身亡事件有關。

北韓通常將金正恩出席的行程稱為「1號活動」，然而在7月27日於平壤舉行的第8屆全國老兵大會的新聞資料中卻罕見出現多名維安人員。只見金正恩在老兵大會中一邊揮手，一邊從曾經參加韓戰的老兵面前走過，與此同時則有4到5名的短髮維安人員貼身保護金正恩。

這些繫著深藍色條紋領帶並帶著無線耳機的警衛人員面帶緊張地包圍金正恩，就連2018年與2019年在南北韓峰會中負責金正恩維安的金哲圭也出現在現場。而這更是金正恩自2012年上任後，首次大規模加強維安戒備。

仔細觀察金正恩近幾個月的活動照片可以發現，不論是5月15日的藥局視察、5月22日的玄哲海國葬儀式，他的身旁都還沒有配備如此高規格的維安警力。因此也不難想像，北韓當局應該是受到近日安倍遇刺事件影響，才會選擇提高戒備。

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