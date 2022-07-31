共同社民調：53%民眾反對安倍國葬！　岸田內閣支持率創新低

▲日本政府將於9月27日替已故前首相安倍晉三舉行國葬儀式。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本政府22日舉行內閣會議，正式決定9月27日於武道館舉行前首相安倍晉三的國葬儀式，費用將全部由國家負擔，而現任首相案田文雄則會擔任治喪委員會會長。不過當局確定幫安倍舉行國葬的消息傳出後，也引發熱議。根據《共同社》民調顯示，有53.3%的受訪者反對安倍國葬。

《共同社》30日、31日針對日本全國舉行電話民意調查，然而有過半的受訪者反對替遇刺身亡的前首相安倍晉三舉行國葬，回答「反對」與「比較反對」的比例佔53.3%，而「贊成」與「比較贊成」合計共佔45.1%。

在同一份電話民調中，岸田文雄內閣支持率為51%，相較7月11日、12日舉行的上一次民調結果，大幅降低了12.2個百分比，創下2021年10月上任以來的新低。此次民調的受訪民眾有425人為電話座機，625人為行動電話。

安倍晉三8日在奈良街頭發表助選演說時，遭41歲前海上自衛隊員山上徹也持自製手槍從後方攻擊，當場中彈倒地，送院搶救後仍因失血過多身亡。安倍的遺體隔日在遺孀安倍昭惠的陪同下，運回東京宅邸，12日在東京增上寺舉辦非公開家祭，副總統賴清德也以私人名義前往悼念。

嫌犯山上徹也目前已經被關押在大阪看守所，正在進行為期4個多月的精神鑑定，而鑑定結果將會判斷山上是否具有刑事責任能力，並影響到是否能起訴他。

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