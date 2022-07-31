4兄妹接連詭死！日變態母疑「代理孟喬森症」　17年內殺4子女

▲上田綾乃涉嫌接連殺害4名子女。（圖／翻攝自推特）



記者王佩翊／編譯

日本神奈川縣一名42歲女子上田綾乃因涉嫌於2019年殺害7歲的二兒子，遭到逮捕。警方在調查過程中發現，她的三兒子在2017年詭異死亡，因此依殺人嫌疑再度逮捕上田。令人驚訝的是，上田的長子與長女也分別在2002年與2003年突然死亡，而死前都曾和母親獨處，因此警方懷疑，兩人的死因並不單純。

根據《富士新聞網》報導，上田綾乃的二兒子雄大2019年8月突然出現身體不適的狀況，雖然送院治療，但經搶救仍不治。警方發現，當時7歲的雄大死因不單純，判斷是上田故意掩住男童口鼻致死，歷經3年的調查，終於在2022年2月依殺人嫌疑將上田逮捕歸案。

警方調查發現，2017年4月，當時年僅1歲的上田的三兒子在家中同樣也是因窒息死亡，因此依殺人嫌疑再度逮捕上田綾乃。不僅如此，上田出生僅5個月的大兒子與出生僅2個月的大女兒分別在2002年、2003年離奇死亡，而死前正好都和母親上田綾乃獨處。

由於上田的4名子女全都離奇死亡，檢方懷疑她罹患「代理型孟喬森症候群」，透過向自己的孩子施虐，取得外界關注，以獲得成就感。為了調查上田綾乃的精神狀況，檢方3月開始對其進行為期4個多月的精神鑑定，而結果認為她具有刑事責任能力，因此便根據殺害二兒子的罪名將她起訴。

據悉，次子雄大生前曾經2度被社工單位保護，當時社工單位堅決反對讓雄大返家，但是橫濱地方法院卻准許上田綾乃繼續扶養雄大。沒想到最後雄大卻因為返家與母親生活，而遭到殺害。

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