　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳明通2千字聲明背後動機　前綠委曝：為了救林智堅犧牲自己

▲▼林智堅市長參選人說明碩士論文記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲民進黨桃園市長參選人林智堅。（資料照／記者周宸亘攝）

記者皮心瑀／台北報導

面對台大國發所論文的抄襲爭議，民進黨桃園市長參選人林智堅再公開送交校方的18頁資料自清，但仍難平爭議，其指導教授、現任國安局長陳明通再度發出千字聲明辯護。前民進黨立委郭正亮認為，為了救林智堅，陳明通已經要犧牲自己。

針對林智堅的論文門案，陳明通發出近2000字的聲明，強調是他「先修正」林智堅論文相關部分後，「再交給」余正煌作參考。他認為，重點是林智堅、余正煌兩人的論文問題意識、研究對象與結論都不同，而且是各有研究發現與價值的。

郭正亮分析，如果說真是陳明通把林智堅的資料拿給余正煌，這個不是出審查庭最好的說詞？為什麼一開始的6000字聲明沒提到？另一方面，陳明通是口試委員，又是指導教授，他看到林智堅跟余正煌的論文寫得一樣卻沒說話，演變成今天的局面邏輯上就變成都是他的錯，指導過程不負責任。

郭正亮認為，這起風波牽涉到指導教授的倫理問題，林智堅晚了余正煌畢業1年，林智堅論文寫了一大段跟余正煌一模一樣，陳明通卻都沒有提醒，所以就解釋成都是他不對，他的聲明就是「林智堅都沒錯，都是我的錯」，這就是民進黨絞盡腦汁要「救堅」的說法。

►貓咪最愛的「慕斯肉泥」特價了！好入口還能趁機補充水份，奴才們快選購

ET快訊
新店拳擊館「26歲男被KO腦死」　館長回應了
陳明通2千字聲明背後動機　前綠委：為救林智堅犧牲自己
燒烤店醉男喊：我要游泳！　跳台南運河淹死
曾莞婷全身照「藏亮點」！　網拉近看驚：有人臉
新竹球場爭議！許賢文提「6點看法」：建議林哲瑄改當演員
PSY濕身秀工作人員「滑倒身亡」！　20多歲男摔下15m高台
滷味攤槍手行凶前留「最後4字」　前妻急報案仍來不及救他

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「假如余正煌沒有換題目」　鄭文燦喊出不會發生論文爭議的3個假設

陳明通2千字聲明背後動機　前綠委曝：為了救林智堅犧牲自己

PTT變PPT！林杏兒論文英翻中露餡　揭3大離譜抄襲行徑

林杏兒論文被爆「抄高竿」！一招破解比對系統　英翻中很詭異

「我的論文是真的」遭打臉　藍美女副發言人爆碩論抄襲

北市長最新民調蔣萬安28%領先　陳時中勝選呼聲32％最高

新竹棒球場遭爆「撿滿2大桶碎石」！網狂酸天堂路　市府回應了

竹市澄清「2桶碎石照」日期錯誤！王浩宇開抓分享者：請私訊告知

林智堅公布競選主視覺！　金曲獎設計師聶永真操刀

林智堅爭議不斷！賴香伶為鄭文燦抱屈　「找接班人卻來一個媽寶」

陶晶瑩虧黃韻玲：從小聽妳的歌XD　合體魏如萱、許哲珮「來砸場的！」

麻吉弟弟爆「詭闖假髮店跟進休息室」　 女店員提告...他親道歉：狀況不太好

楊祐寧甜吻愛妻Melinda❤　下跪求婚0.01秒她就答應惹

BTS認證過！「最美雙胞胎」超會跳 「泫雅舞蹈老師」為她們編舞

懂事3歲娃「送軍人爸上班」　等門關上：為什麼要回營區

非洲女幽默回應網提問　手機都用河馬屁屁充電

陶晶瑩產後嗓子壞掉：一步步爬回來　等500多天攻蛋…搞笑唱王菲《天空》

外送員等太久嗆「我小隊長」　下秒店家淡定回：啊然後勒？　

受不了！男同學在等我　萌妹抱怨爸拆穿：少自戀

網紅衝柬埔寨詐騙窟救人！　「被警出賣」恐怖內幕曝光

「假如余正煌沒有換題目」　鄭文燦喊出不會發生論文爭議的3個假設

陳明通2千字聲明背後動機　前綠委曝：為了救林智堅犧牲自己

PTT變PPT！林杏兒論文英翻中露餡　揭3大離譜抄襲行徑

林杏兒論文被爆「抄高竿」！一招破解比對系統　英翻中很詭異

「我的論文是真的」遭打臉　藍美女副發言人爆碩論抄襲

北市長最新民調蔣萬安28%領先　陳時中勝選呼聲32％最高

新竹棒球場遭爆「撿滿2大桶碎石」！網狂酸天堂路　市府回應了

竹市澄清「2桶碎石照」日期錯誤！王浩宇開抓分享者：請私訊告知

林智堅公布競選主視覺！　金曲獎設計師聶永真操刀

林智堅爭議不斷！賴香伶為鄭文燦抱屈　「找接班人卻來一個媽寶」

潤泰雙雄早盤股價開高走低　法人點名中鋼、蘋概股逢低佈局　

13款Google Play應用含惡意軟體！狂跳廣告、想刪還刪不掉

南庄消防隊白天獲贈裝備　傍晚就帶上加里山救2女

26歲拳手「一回合被KO」送醫腦死！　新店拳擊俱樂部：暫停練習

「假如余正煌沒有換題目」　鄭文燦喊出不會發生論文爭議的3個假設

高雄男不爽超速被拍挨罰　深夜「噴瞎」測速照相機下場曝

燒烤店沒喝爽續攤釀悲劇！醉男喊：我要游泳　跳台南運河被淹死

學佛婦：「吃素狗貓很好往生」！網友一面倒罵爆…他一招溝通秒解

潤泰雙雄逆勢拉漲逾1%！台股跌逾80點　台積電下跌3元

檸檬柳丁輸慘！蔬果「維生素C含量」排行　第1名網友超吃驚

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

政治熱門新聞

「我的論文是真的」遭打臉　藍美女副發言人爆碩論抄襲

新竹棒球場遭爆撿滿2桶碎石　市府回應了

李眉蓁論文抄襲　呂秋遠曾喊「讓她入監服刑」！

北市長民調蔣萬安領先　陳時中1點勝出

林杏兒論文被爆「抄高竿」　一招破解比對系統

竹市澄清「2桶碎石照」日期錯誤！王浩宇開抓分享者

陳明通聲明爆出大秘密！林智堅竟不知情

快訊／為何不去台大說明　林智堅給答案了！

林杏兒論文英翻中露餡　揭3大離譜抄襲行徑

裴洛西台灣行成謎！他祭品文：來就送100份雞排

林智堅英文姓氏是Wang？　研究大綱封面被抓疑點網瘋傳

陳明通2千字聲明背後動機　前綠委曝：為了救林智堅犧牲自己

林智堅公布競選主視覺！聶永真操刀

北藝漏水！市府竟拿「接水盤」當解方

更多熱門

相關新聞

「假如余正煌沒有換題目」　鄭文燦喊出不會發生論文爭議的3個假設

「假如余正煌沒有換題目」　鄭文燦喊出不會發生論文爭議的3個假設

民進黨桃園市長參選人林智堅身陷論文抄襲風波，其中，台大國發所的部分，其指導教授、現任國安局長陳明通再度發聲辯護，稱是是他「先修正」林智堅論文相關部分後，「再交給」另名學生余正煌作參考。對此，現任桃園市長鄭文燦表示，假如余正煌沒有換題目，假設他研究主題沒有選擇2014新竹市長選舉，假如陳明通所有把研究的方法以及研究的分析提供給余正煌，今天就不會有這個爭議。

林杏兒論文英翻中露餡　揭3大離譜抄襲行徑

林杏兒論文英翻中露餡　揭3大離譜抄襲行徑

林杏兒論文被爆「抄高竿」　一招破解比對系統

林杏兒論文被爆「抄高竿」　一招破解比對系統

「我的論文是真的」遭打臉　藍美女副發言人爆碩論抄襲

「我的論文是真的」遭打臉　藍美女副發言人爆碩論抄襲

北市長民調蔣萬安領先　陳時中1點勝出

北市長民調蔣萬安領先　陳時中1點勝出

關鍵字：

林智堅台大論文2022九合一大選2022桃園市長

讀者迴響

熱門新聞

林智堅手機號碼曝光！　他打過去「真的接了」

新店拳館選手遭KO　2小時後腦死

詭異男突進店疑想侵犯女店員！網驚：是麻吉弟弟

新竹球場爭議！許賢文：建議林哲瑄改行當演員

PSY濕身秀出意外！工作人員滑倒身亡

4生肖下半年翻身！好事降臨關鍵字曝

彩虹爺爺最原始真跡　僅剩20%原創　

孫生控員工「趁女同事喝醉狂揉」　氣炸公開點名

水果發霉切掉吃？專家抖了　2類食物「罹肝癌機率超高」

陳竹音罹癌　曝台人在中國看病難挨轟

新北男拳賽遭KO腦死！律師曝1關鍵對手恐判刑

台中妹被餵毒　遭恩客逼多P、跳豔舞

快訊／麻吉弟弟爆詭闖假髮店　親道歉：狀況不太好

大雷雨今起連炸4天　這2天水氣最多

「我的論文是真的」遭打臉　藍美女副發言人爆碩論抄襲

更多

最夯影音

更多
陶晶瑩虧黃韻玲：從小聽妳的歌XD　合體魏如萱、許哲珮「來砸場的！」

陶晶瑩虧黃韻玲：從小聽妳的歌XD　合體魏如萱、許哲珮「來砸場的！」
麻吉弟弟爆「詭闖假髮店跟進休息室」　 女店員提告...他親道歉：狀況不太好

麻吉弟弟爆「詭闖假髮店跟進休息室」　 女店員提告...他親道歉：狀況不太好

楊祐寧甜吻愛妻Melinda❤　下跪求婚0.01秒她就答應惹

楊祐寧甜吻愛妻Melinda❤　下跪求婚0.01秒她就答應惹

BTS認證過！「最美雙胞胎」超會跳 「泫雅舞蹈老師」為她們編舞

BTS認證過！「最美雙胞胎」超會跳 「泫雅舞蹈老師」為她們編舞

懂事3歲娃「送軍人爸上班」　等門關上：為什麼要回營區

懂事3歲娃「送軍人爸上班」　等門關上：為什麼要回營區

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面