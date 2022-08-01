陳明通2千字聲明背後動機　前綠委曝：為了救林智堅犧牲自己

▲民進黨桃園市長參選人林智堅。（資料照／記者周宸亘攝）

記者皮心瑀／台北報導

面對台大國發所論文的抄襲爭議，民進黨桃園市長參選人林智堅再公開送交校方的18頁資料自清，但仍難平爭議，其指導教授、現任國安局長陳明通再度發出千字聲明辯護。前民進黨立委郭正亮認為，為了救林智堅，陳明通已經要犧牲自己。

針對林智堅的論文門案，陳明通發出近2000字的聲明，強調是他「先修正」林智堅論文相關部分後，「再交給」余正煌作參考。他認為，重點是林智堅、余正煌兩人的論文問題意識、研究對象與結論都不同，而且是各有研究發現與價值的。

郭正亮分析，如果說真是陳明通把林智堅的資料拿給余正煌，這個不是出審查庭最好的說詞？為什麼一開始的6000字聲明沒提到？另一方面，陳明通是口試委員，又是指導教授，他看到林智堅跟余正煌的論文寫得一樣卻沒說話，演變成今天的局面邏輯上就變成都是他的錯，指導過程不負責任。

郭正亮認為，這起風波牽涉到指導教授的倫理問題，林智堅晚了余正煌畢業1年，林智堅論文寫了一大段跟余正煌一模一樣，陳明通卻都沒有提醒，所以就解釋成都是他不對，他的聲明就是「林智堅都沒錯，都是我的錯」，這就是民進黨絞盡腦汁要「救堅」的說法。