罐裝油瓶身附「短小吸管」！她想破頭仍不知用途…貼心內幕曝光

▲沙拉油瓶身貼一段短小吸管。（圖／翻攝臉書／我愛全聯-好物老實說）



記者柯振中／綜合報導

量販店有許多商品能選購，不少家庭會到店內一次性採購。台中一名女子日前與丈夫到全聯購物，期間發現某款沙拉油的瓶身「貼著吸管」，為此感到相當好奇，不曉得到底是用來幹嘛的。貼文曝光後，有內行人點出「貼心原因」，讓網友不禁稱讚「小細節都注意到了」。

這名女子在「我愛全聯-好物老實說」分享，她與丈夫30日到全聯購物，逛到一半時，丈夫突然不斷喊她，要求她一起看新奇的發現，「就是照片中的管子。」

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女子被丈夫詢問「這是用來做什麼的」，也摸不著頭緒，丈夫不曉得在想什麼，突然說出「是不是讓別人方便喝油的吸管」，讓女子更加無言，也開始好奇，這段小吸管的用處到底是什麼，「有人可以幫解答請問這是什麼嗎？救救我們夫妻二人的好奇心！」

▲原來，吸管是方便民眾普渡插香用。（示意圖／ETtoday資料照）



依據照片畫面，油品的瓶身是方形的，其中右後方的角落貼有一小段澄色吸管，若不仔細思考，真的看不出來用途是什麼。

對此，有許多人留言解答，因為近期要中元普渡，於是業者多貼一段小吸管，讓顧客能夠方便插香、拜拜。實用的用途曝光後，不少人留言稱讚，「原來如此，好貼心喔」、「好棒的業者，連這麽小的細節，也替消費者顧慮到」、「中元拜拜插香的，貼心服務」、「真的找很久才看到管子，也太貼心的設計了」、「廟宇普渡會在罐頭上黏吸管，也是要方便插香。」

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