超猛宮廟普渡活動曝光！「8字」嚇壞所有員工…網笑：難怪缺人

▲農曆七月「鬼門開」許多宮廟都會舉辦中元普渡法會。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

本周五（29日）是農曆七月「鬼門開」的日子，不少宗教團體及宮廟都會舉辦相關的祭普渡、法會。一名網友就分享某宮廟的普渡活動流程表，卻因文字問題造成超好笑的誤會，引萬人朝聖，網友虧「難怪一直缺人」。

一名網友於臉書社團「爆廢公社」分享了一張某宮廟的「中元普渡暨祈福法會活動行程」，並寫著「最下面備註好像有點怪怪的」。從照片中可見，此宮廟從上午8時開始一連串活動，首先是祈福法會，持續到中午12點，中午休息1小時後，下午1點至4點是普渡。活動內容及備註欄都將普渡法會流程寫得十分詳細，但卻有眼尖網友發現其中有著大問題。

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▲備註欄右下8字被瘋傳。（圖／翻攝自臉書「爆廢公社」）

普渡祭祀活動的最後是「焚燒金、銀紙」，但備註欄中的8個字卻引發天大的誤會！只見備註欄上寫著「全體員工集體焚燒」8字，超好笑的誤會讓網友直呼：這是要集中火化員工嗎？難怪要招新人！

貼文引來上萬網友朝聖，網友笑翻留言，「集中火化，全體員工要變鳳凰了嗎？」、「烤肉party」、「老闆怨念很深」、「準備大換血」、「集體得舍利子」、「組織地下化」、「免洗員工 用過的直接燒 明年換一匹就好」、「論畫線的重要性」、「老闆：忍了一年終於到這個時候了。」、「到底是要普渡誰」、「焚燒後再普渡次」、「難怪要徵那麼多新人，一批跟著一批」、「物理普渡」、「降低人事開銷」、「看到火要跑喔」、「一起過節的概念」。