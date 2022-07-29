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北基隆南虎尾！中元大普渡　「肉山、冰雕、炮城」這裡最熱鬧

▲虎尾七大普渡區也將遵照古禮展現不同的祭拜特色，除有傳統的全豬、全羊的「結肉山」、冰雕、果雕、捏麵人、巧克力神像外，還有炮城與煙火施放、光雕火舞秀定時演出。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲虎尾七大普渡區也將遵照古禮展現不同的祭拜特色，除有傳統的全豬、全羊的「結肉山」、冰雕、果雕、捏麵人、巧克力神像外，還有炮城與煙火施放、光雕火舞秀定時演出。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

虎尾中元祭歷史悠久規模盛大是國內中元節最具傳統與熱鬧的活動，素有「北基隆、南虎尾」美譽。因受疫情影響限縮停辦2年，隨疫情趨緩，虎尾鎮公所今年擴大辦理，今（29）日首度舉辦七區聯合開香祭典，為中元文化祭系列活動揭開序幕，邀請全國民眾來體驗熱鬧中又帶點驚悚的中元文化祭與浪漫光雕秀。

▲虎尾七大普渡區也將遵照古禮展現不同的祭拜特色，除有傳統的全豬、全羊的「結肉山」、冰雕、果雕、捏麵人、巧克力神像外，還有炮城與煙火施放、光雕火舞秀定時演出。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府及虎尾鎮公所這幾年通力合作將農曆7月15日中元普渡升級為中元文化祭。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

縣長張麗善表示，雲林縣政府及虎尾鎮公所這幾年通力合作將農曆7月15日中元普渡升級為中元文化祭，獲得許多民眾的肯定與迴響，今年擴大辦理的虎尾中元文化祭活動除了鎮公所構思規劃一系列的鬼月活動外，縣府也將在虎尾鐵橋舉辦點燈活動，希望能讓下一代更加重視傳統文化，懂得慎終追遠，這是中元文化祭最重要的目的跟意義。

虎尾鎮長丁學忠表示，配合縣府推廣地方觀光，尤其今年疫情已趨緩，大家開始朝向與病毒共存，虎尾公所決定擴大辦理中元節活動，除了有虎尾圓環素還真、虎尾鐵橋與涌翠閣、自來水塔光雕燈光秀外，虎尾七大普渡區也將遵照古禮展現不同的祭拜特色，除有傳統的全豬、全羊的「結肉山」、冰雕、果雕、捏麵人、巧克力神像外，還有炮城與煙火施放、光雕火舞秀定時演出，精彩熱鬧更勝往年。

▲虎尾七大普渡區也將遵照古禮展現不同的祭拜特色，除有傳統的全豬、全羊的「結肉山」、冰雕、果雕、捏麵人、巧克力神像外，還有炮城與煙火施放、光雕火舞秀定時演出。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲虎尾鎮公所今年擴大辦理，今日首度舉辦七區聯合開香祭典，為中元文化祭系列活動揭開序幕，邀請全國民眾來體驗熱鬧中又帶點驚悚的中元文化祭與浪漫光雕秀。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

丁學忠指出文化祭期間規劃虎尾圓環素還真、虎尾鐵橋與涌翠閣、自來水塔光雕燈光秀、鬼月驚悚密室逃脫、潑水電音趴、情人節演唱會、鬼月趣味競賽、街頭藝人舞台表演、七月半限定音樂趴等精彩活動，邀請全國民眾來虎尾體驗中元祭典文化，享受愈夜愈美麗的百年經典小鎮，紓解疫情期間悶心情，帶動地方觀光經濟。

▲虎尾七大普渡區也將遵照古禮展現不同的祭拜特色，除有傳統的全豬、全羊的「結肉山」、冰雕、果雕、捏麵人、巧克力神像外，還有炮城與煙火施放、光雕火舞秀定時演出。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲虎尾鎮公所今年擴大辦理，今日首度舉辦七區聯合開香祭典，為中元文化祭系列活動揭開序幕，邀請全國民眾來體驗熱鬧中又帶點驚悚的中元文化祭與浪漫光雕秀。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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