七夕脫單必看！超靈10大月老廟、禁忌懶人包　這座舒淇拜完就閃婚

▲民眾多會到月老廟祈求好姻緣。（圖／記者黃彥傑攝）

實習記者殷稚雅／綜合報導

下週四（4日）即將迎來七夕情人節，許多情侶會把握這段時間好好規畫約會。單身族也別失望！《ETtoday新聞雲》整理出全台10座網友公認靈驗的月老廟，以及拜拜時的注意事項。想脫單的你不妨趁著這個假日，趕快前往月老廟求個好姻緣吧！

全台靈驗月老廟的精選清單（由北至南排序）

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台北霞海城隍廟

霞海城隍廟位於台北迪化街，為內政部公定的三級古蹟。霞海城隍廟是民眾公認靈驗的月老廟之一，建廟166年來吸引許多國內外藝人到此拜拜，包括小S、劉若英、日本演歌天后小林幸子、好萊塢女星莎拉潔西卡派克等，香火鼎盛。

地址：台北市大同區迪化街一段61號

電話：(02) 2558-0346

開放時間：06:16～19:47

台北艋舺龍山寺

龍山寺為內政部評定的二級古蹟，也是國內外知名的觀光景點。寺內供奉的月下老人更是以靈驗出名，傳出藝人舒淇就是在此求姻緣不久後閃婚的。到龍山寺參拜月老時有些特別程序，必須先從最大的觀世音菩薩拜起，依序拜過媽祖等眾神並說明來意後，才能到月老前祈求。此外，據聞龍山寺月老沒有那麼喜歡甜食，因此可考慮以鮮花或其他非甜食的供品代替。

地址：台北市萬華區廣州街211號

電話：(02) 2302-5162

開放時間：06:00～22:00

桃園中壢月老宮

中壢月老公建宮至今近20年的時間，已促成超過8000對情侶，相當靈驗。此外，中壢月老宮所供奉的月老星君號稱是全台最大尊的月下老人，宮內更擁有特地到中國尋找的傳統月老專屬金紙。

地址：桃園市中壢區普忠路332號

電話：(03) 465-2307／0939-537-899

開放時間：09:00～20:00

台中樂成宮

樂成宮又稱為「旱溪媽祖廟」，為國家三級古蹟。位於2樓月老殿名氣響亮，更堪稱是「分手求復合」必去的廟宇。由於樂成宮的主神為媽祖娘娘，因此在祭拜月老前必須準備媽祖金，並向媽祖請安。

地址：台中市東區旱溪街48號

電話：(04) 2211-1928

開放時間：06:30～22:00

日月潭龍鳳宮月下老人祠

鄰近日月潭的龍鳳宮月老廟，為台灣著名的月老廟之一，相傳廟內的詩籤相當靈驗，吸引許多民眾前往參拜。藝人小甜甜就曾於2020年到此求姻緣，順利認識男友，兩人更在交往半年後順利結婚生子。

地址：南投縣魚池鄉中山路292-26號

電話：(04) 9285-6818

開放時間：06:00～21:00

▲日月潭龍鳳宮。（圖／ETtoday資料照）

北港朝天宮

北港朝天宮為台灣南部著名的廟宇之一，廟中供奉的月老與註生娘娘也十分靈驗，吸引許多藝人前去求姻緣、求子。在北港朝天宮參拜月老前，也要記得先依序參拜正殿媽祖、觀音殿以及各殿神明。

地址：雲林縣北港鎮中山路178號

電話：(05) 783-2055

開放時間：04:00～00:00

台南大天后宮

台南大天后宮一年約可牽成300多對佳偶，據說廟中月老最厲害之處是能夠「加速戀愛中情侶的感情發展」。

地址：台南市中西區永福路二段227巷18號

電話：(06) 221-1178

開放時間：06:00～21:00

台南祀典武廟

台南祀典武廟至今已有超過300年的歷史，廟內月老的靈驗更是紅到日本去。月老祠的香爐造型特殊，有一對牽起紅線的男女。月老手上更是拿著斬孽緣的拐杖，讓許多人求姻緣外，也會祈求斬斷爛桃花和孽緣。

地址：台南市中西區永福路二段229號

電話：06-220-2390

開放時間：06:00～21:00

台南土城正統鹿耳門聖母廟

鹿耳門聖母廟的建築仿北京紫禁城宮殿，周圍更有護城河，非常漂亮。據說廟中的月老至今已促成超過5萬對情侶，成為網友公認靈驗月老廟之一。

地址：台南市安南區城安路160號

電話：(06) 257-7547

開放時間：05:30～21:00

台南重慶寺

重慶寺主祀觀世音菩薩，寺內的月老則是人氣擔當。重慶寺的月老神像前有一醋矸，傳說情侶感情失和時，攪動醋矸並誠心向月老及菩薩祈求，便能挽回感情。

地址： 台南市中西區中正路5巷2號

電話： (06) 223-2628

開放時間：07:30～18:00

▲祭拜神明時有許多禁忌要注意。（圖／記者周宸亘攝）

如果想脫單，拜月老時也要注意有些禁忌不能犯：

1. 在大殿用火點香後千萬不能用嘴吹，這是因為不能讓香火染上人類的濁氣。

2. 祭拜月老前，必須先拜天公，或是各廟的主神以表示誠意，最後才拜月老。

3. 拜月老不能帶傘，不然無論求什麼都會「散」。此外，也不要戴帽子與墨鏡、不要穿著太曝露。

4. 拜完月老後，如果廟方有提供結緣茶記得喝一杯。

5. 若是有成功訂婚或結婚，記得一定要帶著喜餅回來還願。

6. 即使有另一半了也要常常拜月老，讓月老能記得你，並保佑你能和另一半能長長久久、幸福美滿。

以上就是台灣靈驗月老廟的清單和須注意的禁忌，同時也要提醒在祭拜月老前要先詳閱各廟的規則，才不會冒犯到神明喔！《ETtoday新聞雲》祝福大家順利找到伴侶，明年七夕換你羨煞旁人！