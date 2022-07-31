暑假期間維護治安　潮警全力加強擴大臨檢

▲潮州警分局30日晚執行擴大臨檢，維護地方治安 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

目前疫情漸趨平穩，年底地方公職人員選舉將至，適逢暑假期間為防制各式博奕行為、飲酒滋事，斷絕治安污染源，淨化社會治安，確保社會祥和，展現警察打擊犯罪決心，潮州警分局昨（30）日22時起執行轄內「擴大臨檢」，由分局長簡彥匡主持勤教後帶隊臨檢，針對KTV、電子遊藝場、桌遊店等易滋事處所加強查察，並在轄區重要聯外道路及橋樑，實施加強路檢、防制酒後駕車勤務，以淨化社會治安。

111年度暑期保護青少年-青春專案工作自7月1日起至8月31日止，指標項目以青少年最常見觸犯刑罰的種類，除了加強查察掃蕩，也利用擴大臨檢期間，向業者及民眾加強宣導防制鬥毆滋事、防制少年接觸新興毒品、防制少年參與詐欺集團或擔任車手、避免兒少遭色情行業利用或私密影像遭拍攝及散布、防制少年涉足德州撲克等賭場或網路參與賭博、少年深夜留連不當場所等偏差行為及禁止酒駕等行為，並請業者約束員工勿與人鬥毆，營造優良消費環境。

警方表示，將依相關治安數據分析，針對轄內常發生治安事故之治安熱點加強執法，對易滋事不良分子混跡區域、場所、路段處所，實施臨檢掃蕩，維護社會治安。