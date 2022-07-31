淨化選前治安　南警強力執行全國性擴大臨檢成效佳

▲台南市警局30日晚上配合警政署規劃全國性擴大臨檢專案，全市16個分局同步強力執行。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為營造乾淨選風與更優質的治安環境，台南市警局30日晚上配合警政署規劃全國性擴大臨檢專案，全市16個分局同步強力執行，由局長方仰寧親自主持勤前教育，結合市府聯合稽查小組、警政署保安警察第三總隊緝毒犬，共計動員警力553名，針對轄區治安熱點地區及大型休閒娛樂場所116處，執行臨檢、路檢等工作。

共計查獲各類案件81件，其中刑事案件13件(毒品案4件、通緝犯9人)、酒後駕車13件、失蹤人口及失聯移工各1人，並查獲空氣槍及槍辣椒槍各1支，另查獲違反傳染病防治法及菸害防制條例等51件，均依法移送偵辦或函請衛生局等權責單位依法裁罰，展現維護治安與防疫並重的決心。

方仰寧局長特別強調，為確保選舉平和進行，已要求全體警察人員全力以赴，選舉治安必須做到絕對萬全，務期圓滿達成任務；同時，針對各分局轄區治安特性，規劃第四、第二分局鎖定轄區內重點治安目標，由方局長、李安淳副局長分別督軍執行威力掃蕩，結合第三方警政掃盪人潮聚集之治安顧慮場所，鄰近分局轄區交界處之重要必經路段規劃重點警力臨檢，杜絕不法分子分流逃竄，加強查緝不法情事。

對於台南市歌廳、舞廳、夜總會、酒家、酒吧、酒店（廊）及其他特種場所等治安顧慮重點，南市警將加強臨檢查察，展現打擊犯罪、維護治安的決心，不容許任何暴力、威嚇或其他非法脫序手段介入選舉，並嚴密查察賄選及暴力事件，有信心給市民一個優質的選舉治安環境。