恆警選前加強臨檢特定娛樂場所　告發4件違反傳染病防治法

▲恆春警分局長林明波帶隊臨檢桌遊等場所 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

近日疫情有緩和趨勢，恆春警分局為避免特殊娛樂場所再度成為防疫破口、同時於暑期積極防制少年兒童涉足不當場所，於昨(30)日晚，針對轄內桌遊館、小吃店、電子遊藝場加強查緝，並積極協助縣府防疫稽查，查獲1名通緝犯及告發4件違反傳染病防治法案件。

為維護社會善良風俗及保護青少年正向發展及淨化選前治安，恆春分局持續針對特殊娛樂場所進行臨檢掃蕩，慎防有違法脫序之不法行為。昨晚上配合警政署規劃全國同步擴大臨檢，調派分局內各單位20餘名人力，由分局長林明波親自帶隊，強力臨檢轄內桌遊館、小吃部、電子遊藝場等特殊娛樂場所，嚴格查緝暴力色情等不法行為、查察有無少年、兒童聚集流連不當場所、店家及少年有無從事違規或不法行為等。

這次臨檢勤務計查獲通緝犯1名及積極協助縣府防疫稽查，舉發違反傳染病防治法4件。

林明波分局長表示，為防止青少年發生暴力、吸毒賭博等偏差行為，同時避免特殊娛樂場所成為防疫破口、犯罪溫床，警方將持續規劃稽查勤務，如發現有違法情事，秉持嚴正執法態度絕不寬待，日後亦將持續加強各項勤務作為，以有效防堵各類犯罪的發生。