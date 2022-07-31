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淨化選前治安！桃園市警局長領軍　執行全國性擴檢成果佳

▲警察局長許鍚榮對警政署今年首次全國性擴大臨檢，親自主持勤前教育激勵士氣。（圖／中壢警分局提供）

▲警察局長許鍚榮對警政署今年首次全國性擴大臨檢，親自主持勤前教育激勵士氣。（圖／中壢警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

警政署今年以來第一次實施全國性擴大臨檢，桃園市政府警察局配合規劃自30日晚間起至31日凌晨，針對各轄區治安顧慮、易生事端場所進行臨檢掃蕩勤務，本次擴大臨檢及期間專案成果共查獲施用二級毒品2件2人、詐欺4件6人、搶奪1件1人、竊盜3件3人、妨害性自主1件1人、公共危險4件4人、妨害自由1件2人及刑事通緝犯10人。

▲▼針對轄區治安顧慮、易生事端場所進行臨檢掃蕩勤務。（圖／中壢警分局提供）

▲▼針對轄區治安顧慮、易生事端場所進行臨檢掃蕩勤務。（圖／中壢警分局提供）

▲▼針對轄區治安顧慮、易生事端場所進行臨檢掃蕩勤務。（圖／中壢警分局提供）

為因應暑期青春專案及年底「地方公職人員選舉及憲法修正案之複決案」即將到來，各候選人馬不停蹄展開各項行程，再加上疫情逐漸趨緩，民眾釋放壓力、活動漸增，警政署今年以來第一次實施全國性擴大臨檢，桃園市警察局長許錫榮也特別擇定中壢分局，親自主持勤前教育，激勵士氣並宣示淨化選前治安、強力打擊不法惡徒，接著領軍前往各臨檢點，執行臨檢並向店家宣導落實自我管理及通報，過程中各家業者及消費客人都很配合警方臨檢及宣導。

許錫榮表示淨化選前治安、防治街頭暴力是當前重點工作，不容許暴力、恐嚇或非法脫序手段影響選舉、擾亂民眾祥和安寧的生活，只要發生不法情事，桃警一定嚴正執法、決不寬貸，誓言保護民眾生命財產安全。

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