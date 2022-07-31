上銬男被暴打片瘋傳！他警告「別去柬埔寨」：集團目標變台人

網搜小組／鄺郁庭報導

近期一種徵才廣告引發討論，因為打著到外地工作領高薪，卻很多都是詐騙，屢傳台人在柬埔寨、緬甸慘淪為賣淫工具，甚至被摘賣器官。就有網友轉傳一段集團暴打片，受害男邊流血、邊求家人匯款。雖然男子中國口音很重，不過轉傳者就指出，集團現在將目標改鎖定台灣人，「千萬不要去了，穩死的。」

從畫面上可以看到，男子被上了手銬，不知所措的站在房間中央，突然被打了一拳後，接著又受到一陣暴打。施暴男一邊揍人，嘴上還喃喃唸著「這裡是柬埔寨，知道嗎？」不僅對著上銬男的身體拳打腳踢，還用拳頭揍向臉，把人都打到面部流血。

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▲暴打片在網上瘋傳。（圖／翻攝自●【爆廢公社公開版】●）

眼見上銬男夠慘了，施暴者就把人拉近鏡頭，要受害者求救。上銬男也只能乖乖開口，「爸，你明天把錢打（匯）過來吧！我知道你把錢籌好了，你叫表弟還有表哥他們給我籌一點，我知道今天早上的時候，媽已經去籌（錢）了……」最後施暴男還給大特寫，冷血道「看看你兒子的樣子，哦！」

不過，明明兩邊都很明顯是中國口音，為何原PO還要轉傳這段影片？他就解釋，「凡是東南亞高薪打工的都不要去，有去無回的。現在最新是請你去玩，（聲稱）機票都幫你免費買好，下機場護照證件就被扣了。」並指出以前集團目標確實是大陸人，一次勒索3-5萬人民幣（約13萬-66萬新台幣），「大陸被害者太多，打了掃蕩後，現在目標台灣人，而且金額提高很多」，所以才會PO出來勸世，「千萬不要去了，穩死的。」

▲原PO轉發影片是提醒台灣人別中計。（圖／翻攝自●【爆廢公社公開版】●）

影片一出，很多人都直批，相信能去東南亞賺高薪的人太無知，「在自己國家都賺不到錢了，還在妄想去別的國家賺？」「這真的是目小仔，沒文憑，沒技能，可高薪，這種話也信？」「天下沒有白吃的午餐，愛找死。」也有網友表示，「不管綁哪裡的人，這樣真的是非常可惡。」「搜尋YT BUMP救援台灣人過程。」「台灣人也一堆被騙過去。」