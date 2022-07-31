台女赴柬埔寨「行事曆」曝！淘金變人間煉獄　7天內遭多人性侵9次

▲台女赴柬埔寨慘遭性侵。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者張靖榕／綜合報導

台灣人因以為外地工作賺取高薪被騙去柬埔寨、緬甸等，慘淪為被迫賣淫或活摘器官等事件屢屢傳出。一名網友發布一名台灣女子去到柬埔寨後的「日期表」，表上滿滿是抵達柬埔寨後遭不同國家男子性侵的紀錄，7天內被性侵至少9次。

臉書「爆廢公社」一名網友貼文，表示一名台灣女子被騙去柬埔寨，後來被救出，「真的是生不如死」。他也揭露起初受騙多是因為「熟人」介紹，說去柬埔寨、緬甸工作多好賺多少，「別再傻傻的被騙了」。

貼文附圖，疑似是截圖被害人限時動態，當中2022年6月下半的行事曆上，女子於25日凌晨抵達金邊，當天上午才得知自己「已經被賣掉了」，不聽話就會被毒打，之後又被轉賣給第2間公司，當晚遭到3名男子輪流性侵，抵達宿舍後又被2人下毒手。

女子26日白天整天昏睡，晚上再被人口販子老闆帶去飯店，在那裡被一名中國男子性侵，深夜再被送去一間國際酒店陪2名男子同睡，遭其中一名馬來西亞男子性侵。

28日到29日之間，女子被賣到第3間公司，遭到老闆強姦，因為奮力掙扎，下體和手都受傷流血，之後又於29日被賣到第4間公司，再遭公司老闆性侵。對方不給吃飯喝水，強迫洗冷水澡，不過讓她拿取自己的護照，因此女子說「所以我報警了」。

噩夢終於在7月1日警察登門之下暫時結束，被害人當天由警察陪同到警局做筆錄及驗傷。被害人在一周內被不同男性性侵、轉賣，下體和四肢等都受傷流血，雖然已經報警獲救，但後續造成的心理和生理影響，恐怕將纏繞被害人一輩子。