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柬埔寨軟禁片瘋傳！他見機上這幕怒了　驚覺是「台灣人騙台灣人」

▲▼難過、沮喪。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲近來頻傳有台灣人被騙到柬埔寨當詐騙集團。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者朱祖儀／綜合報導

近來屢傳台灣人被賣到柬埔寨等東南亞國家當詐騙集團的事件。一名網友透露，老闆最近剛從柬埔寨出差回來，看到機上商務艙有許多「8+9」，讓他不禁懷疑，這些詐騙事件都是「台灣人在騙台灣人」，為此感到相當生氣。文章曝光後掀起不少討論。

近來網路上熱議，台灣人因誤信高薪工作，而被賣到柬埔寨、緬甸等國當詐騙集團的事件，通常一到當地護照就會被沒收，男性可能遭毆打、摘賣器官，女性則會被性侵、強迫賣淫等，還有人在柬埔寨被軟禁的影片瘋傳，看起來相當驚悚。網紅「好棒Bump」近日也潛入柬埔寨的「詐騙窟」救出遭騙的台灣人，並提醒大家不要再相信國外的高薪工作了。

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▲▼。（圖／好棒Bump授權）

▲Bump近日潛入柬埔寨詐騙窟救人。（圖／好棒Bump授權）

一名網友也在PTT發文表示，最近經常看到網路上討論柬埔寨的事情，老闆本月29日也才從柬埔寨回來，同樣貼了Bump的影片，要大家小心一點，還透露自己搭商務艙的時候，機上許多8+9，且去程回程都一樣，「這讓我不禁覺得都是台灣人在騙台灣人過去，真的很垃圾，很生氣！」看到這些事情讓他心情非常沉重，因此呼籲「拜託台灣人可以團結一點，不要再加害自己人了好嗎？」

▲▼。（圖／翻攝自PTT）

▲原PO驚覺是台灣人在騙台灣人。（圖／翻攝自PTT）

不少網友看到後紛紛表示「這些類似車手吧，幫忙運人過去」、「真的都沒人要管了嗎」、「這些黑道搞到正常人身上，那公權力就應該做事，大規模掃盪黑道，清濁同流是世間常態，但是整條河變成黑的就是沒天理了」、「這些都是幹部級的啦，這種都是去考察，學習當地管理方式，把經驗帶回台灣來魚肉國內年輕人」、「海外遇到很多台灣人專門害台灣人啊」。

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