揚言擊落裴洛西專機！　胡錫進「推特遭封鎖」後刪文

▲大陸官媒《環球時報》前總編輯胡錫進。(圖/取自2021環球時報年會大會網站)



記者王佩翊/編譯

美國眾議院議長裴洛西出訪亞太地區,但至今仍未鬆口是否包含台灣。先前曾有報導指出,五角大廈已投入準備,若確定訪台,她將搭乘美國軍機抵達台北。裴洛西擬訪台消息傳出後,引發中國大陸強烈反擊,官媒《環球時報》前總編輯胡錫進更在推特警告,解放軍戰機有權放射導彈,「擊落裴洛西的專機」。不過推文一出,隨即遭推特以違反使用規定為由封鎖帳號,他只好刪文解鎖,目前已經找不到原始推文。

根據《路透社》報導,胡錫進30日在微博聲稱,自己刪除了一條警告美軍不要護航裴洛西訪台的推文,因為推特判定該條推文不合規,因此封鎖他的帳號。胡錫進29日深夜在推特發文稱,如果美軍戰機執意伴飛、護送裴洛西訪台,那意味著侵略,解放軍有權強制驅離裴洛西座機與美軍戰機,如果驅離無效,還可以將其擊落。

▲美國眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)展開亞太出訪行程。(圖/路透)



胡錫進同時在微博以中文寫道,「如果美國軍機和裴洛西飛機闖入台灣12海浬上空,解放軍戰機有權向美國飛機發射導彈,擊落美軍戰機和裴洛西乘坐的專機。我們應告訴美方,如果他們試圖用極端方式護送裴洛西訪台,他們必須面對可能發生空中擦槍走火、裴洛西機毀人亡的風險,所有後果要由美方承擔。」

推文一出,隨即引發外媒關注,但過沒多久,胡錫進的推特帳號就被官方封鎖。他表示,自己不得不刪除這條推文來解鎖推特帳號,因為推特認為他的推文違反使用原則。不過推特目前仍未對此發表回應。

If Pelosi really visits Taiwan as planned, the Tsai Ing-wen authorities are accomplice. The mainland will definitely carry out severe punishment actions on Taiwan at the same time. The unbearable consequences will fall on Tsai authorities. https://t.co/HJKall7AiR