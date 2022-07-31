史上最高金額！　400億元樂透頭獎「一人獨得」

▲美國伊利諾州開出400億元頭獎，一人獨得。（圖／翻攝「Mega Millions官網」）

文／中央社華盛頓30日綜合外電報導

美國樂透彩官員今天證實，伊利諾州的一名幸運兒一注獨得「兆彩」（Mega Millions）超過13億美元（約新台幣400億元）的頭彩彩金，這是美國史上最高彩金之一。

根據「兆彩」官方網站，伊利諾伊州一名身分仍待確認的幸運兒對中6個數字，並贏得估計高達13億3700萬美元的頭獎。

法新社報導，兆彩聯盟（Mega Millions Consortium）總裁麥唐納（Pat McDonald）表示，「我們很興奮能親眼見證兆彩史上最高的累積獎金之一。我們迫不及待想知道贏家是誰，期待很快能親自恭喜這個幸運兒！」

這3個多月以來，兆彩的彩金一直穩步增加，頭獎先前已連槓29期。

根據美國政府統計數據，贏得兆彩頭獎的機率約為3億300萬分之一。

據報導，美國史上最高頭彩出現在2016年1月，當時「威力球」（Powerball）開出高達16億美元彩金，此後這筆獎金由3名幸運得主平分。全美第2高彩金、也是一人獨得的最高彩金，則是2018年10月「兆彩」開出的15億美元大獎。