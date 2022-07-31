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裴洛西傳將訪台！土耳其關切區域緊張　台灣登推特熱搜

▲▼美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。（圖／達志影像／美聯社）

中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡30日專電

美國聯邦眾議院議長裴洛西傳將訪台，引中國不滿、狠話不斷，引發各界關注，台灣（Tayvan）今天更登上土耳其推特熱搜字，短短3小時內，就有5千多則推文標記Tayvan。

裴洛西（Nancy Pelosi）今天展開亞洲訪問行程，土耳其語「晨報」（Sabah）指出，中國政府堅決反對裴洛西計劃訪問台灣，並聲稱對台灣擁有主權。有跡象顯示，美中區域軍事活動增加。中國或許將採取行動阻止裴洛西訪台，可能加劇區域緊張局勢，並使美中軍隊在台灣周圍對峙。

除了當地「晨報」報導，Tayvan也成為土耳其推特熱搜字之一。有網友推文表示，美國總統拜登與中國國家主席習近平通話時，習近平說不接受外國勢力干涉台灣事務，玩火必自焚。也有網友模擬共軍侵台後的事態演變劇本，包括西方國家將宣布制裁北京、土國名嘴直播稱中國經濟將崩潰等。

網友柏斯庫茲（Turhan Bozkurt）則分享台灣漢光38號演習影片，指台灣正在演習備戰，萬一遭中國攻擊，民眾知道何處可以避難。另一名網友阿希羅（Ceyhun Aşirov）附上一張飛機航線圖，指裴洛西就是搭乘這架班機出訪，並稱「中國之前揚言擊落飛機，裴洛西可能已經放棄訪台」。

裴洛西雖然一直未明說此行是否將訪台，北京已經多次出言恫嚇，中國軍方也揚言如果裴洛西訪台，「必將採取強有力措施」。裴洛西啟程前夕，共軍宣布將在當地時間30日於福建平潭一岐嶼附近水域執行實彈射擊訓練。

身為美國總統第2順位繼任者的裴洛西，是否使得訪台成「既成事實」？土耳其資深媒體人穆拉多魯（Abdullah Muradoglu）26日於親政府的「新曙光報」（Yeni Safak）撰文形容，在地緣政治荒野中，美中正進行一場互瞪比賽，看誰「先眨眼」。

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