看完余正煌聲明張善政開罵了　「陳明通與林智堅別變教育的罪人」

▲國民黨桃園市長參選人張善政。（資料照／記者陳煥丞攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨籍的新竹市長林智堅獲提名將參選2022桃園市長，近日卻被爆出論文涉嫌抄襲，其中，台大國發所這部分的關鍵人物余正煌發出聲明，強調「本人未有任何抄襲之情事」。對此，國民黨桃園市長參選人張善政終於發聲，呼籲林智堅與其指導教授、現任國安局長陳明通配合台大的調查，出面說明，不要變成教育的罪人。

林智堅被控台大國發所碩士論文涉抄襲，陳明通曾幫忙辯護，強調是學生余正煌在取得林智堅同意後，才借用林智堅的民調資料。

始終保持低調的余正煌27日發出聲明，稱「未有任何抄襲之情事」，並說外界所指他論文涉及抄襲之情事，與客觀事實不符，日後若仍有不實指控、造謠抹黑或惡意中傷之情況，將依法訴追相關責任，以維自身權益。

張善政說，學術倫理、誠信政治、文官不受欺壓這三個價值，需要大家一起守護，余正煌發表聲明，澄清他的論文並未抄襲。面對國安局長和執政黨桃園市長參選人的雙重權勢。余正煌這一位基層公務員所面對的壓力，可想而知。同時，這篇聲明，也顯示較早陳明通的說明，是一種仗勢凌人的謊言，是在為林智堅論文抄襲護航，而以基層公務員為犧牲品。

張善政表示，陳明通是國安局長，綜理國家安全情報的首長，也是林智堅論文的利害關係人，應該謹守分際。他的發言，已經逾越分寸。甚至，他們兩位拒絕前往台大接受約談，只願提供書面說明。一位台大教授、一位台大碩士，竟不敢回台大面對調查，更是一種心虛和怯懦。

張善政強調，他身為台大人，也是曾在台大任教的教授，有責任為母校的聲譽站出來說話。大學若沒有學術倫理、政治若失去誠信、文官若成掌權者的犠牲品，國家就會一步步的沉淪。

張善政呼籲陳明通與林智堅配合調查，更喊話台灣人民，一起來守護台灣的公道是非，不要讓下一代生活在謊言和虛偽中。