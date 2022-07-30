2022桃園無菸、節酒、戒檳健走　慢活拿好禮顧健康

▲2022桃園無菸、節酒、戒檳健走，顧健康。（圖／記者楊淑媛攝）



記者楊淑媛／桃園報導

為讓民眾認識菸、酒、檳三大健康危害因子，提升市民健康識能，桃園市政府衛生局30日於大園國際高中舉辦「2022大家來健走、無菸新生活」健走活動，吸引千名民眾參加。出席活動的副市長李憲明指出，透過菸害防制宣導及無菸環境營造，桃園市成人吸菸率自103年19.1%下降至109年12%，成效顯著。

市府衛生局表示，活動現場除提供二代戒菸諮詢、酒癮評估及戒檳宣導外，同時提供癌症篩檢及健康飲食衛教宣導，邀請民眾全家歡喜來健走，樂活運動贏健康。根據國人死因統計，肺癌連續18年為國人及桃園市10大癌症之首，桃 園市除有提供戒菸專線0800-636363，自今(111)年7月1日起，亦將低劑量電腦斷層掃描(LDCT)納入公費補助項目，針對重度吸菸者及肺癌家族史2種族群，提供每2年1次檢查。

又，口腔癌是桃園市男性十大癌症死因第4名，嚼食檳榔者的口腔癌罹病率較未嚼食檳榔者高出28倍，同時有吸菸、飲酒、嚼檳行為者，其罹患口腔癌機率更是常人的123倍，且即使檳榔沒有添加物仍會致癌，為協助民眾遠離檳榔，除撥打戒檳專線02-2809-9595外，桃園市13區衛生所及248家合約醫療院所亦提供口腔癌篩檢服務，鼓勵30歲以上有嚼檳榔或吸菸（含已戒）民眾每2年做1次口腔黏膜檢查服務。

酒品在民眾們日常生活中隨處可見，但不當飲酒會提高慢性疾病與傷害的風險，當覺得自己或家人有過度飲酒問題時，可進行酒癮自我檢測，若有治療需求，本市提供每人每年最多4萬元補助，可撥打酒癮治療諮詢服務專線(03)3325880或尋求身心科醫師的評估，更多菸酒檳危害防制資訊可上衛生局網站(http://dph.tycg.gov.tw/)查詢。