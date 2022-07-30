CNN分析：裴洛西訪台恐延至明年　避開年底「中共20大」

▲美國CNN社論分析，民主黨眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台可能會延至明年。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）29日出發訪問亞太地區，據傳台灣被列入「暫定」訪問地，《華盛頓郵報》記者更引述消息稱她預計下周訪台。然而，CNN刊出社論分析，若現下訪台時機恐引發北京不滿，裴洛西可能會等11月中共二十大結束後，延到2023年才會訪台。

前CNN製作人兼新聞記者、現CNN與《華郵》特約撰稿人基迪斯（Frida Ghitis）撰文分析，美國眾院議長裴洛西訪台與否，成為困難的外交政策選擇，兩種做法都有重大風險。

基迪斯認為，裴洛西4月就曾計畫訪台，儘管中國官方當時也曾發出警告，但反應卻不像如今看到的這般憤怒，其原因可能是，中國經濟正面臨幾十年來最嚴峻的挑戰，GDP成長停滯。習近平當局力推的「清零」防疫政策引發不滿，青年失業率上升，房地產抵押貸款危機，金融巨頭搖搖欲墜，大規模民眾抗議。

基迪斯說，而今年11月中共將舉行第二十次全國代表大會（二十大），習近平有望再次被推舉為中共中央總書記，尋求他的第三個任期。因此，對他而言，現在正是與美國較量的最佳時機，以便向人民展現他如何挑戰美國，這可能助長反美情緒，並分散人民對內政問題的注意力。

基迪斯分析，如今的困境很明顯，裴洛西若現在訪台將使習近平有機會提高國內政治聲譽，甚至得冒著發生軍事衝突的風險，但若她選擇讓步則會使中國的威脅占上風，讓美國看起來顯得疲弱。

基迪斯說，這種困境沒有完美的解決方案，最接近的一種可能是裴洛西宣布「肯定會來台灣」，但訪台時機會再晚一些，也許要等11月中共二十大結束後的2023年，或是等習近平不需要太多政績證明的時候，又或許要等到當台灣人民對於一位美國眾院議長的訪問能讓感到安心，相信美國重視、尊重並將幫助台灣捍衛民主，美方可以光明正大談論而不是向習近平伸手的那天。

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