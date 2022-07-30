紐約「1345人染猴痘」全美最多　州長宣布：進入災難緊急狀態

▲美國紐約民眾排隊接種猴痘疫苗。（圖／路透）
記者張方瑀／綜合報導
猴痘疫情襲捲美國，紐約州的感染人數已超過1000例，超過全美確診數的四分之一，州長霍楚29日宣布全州進入「災難緊急狀態」，並要求第一線醫護人員接種疫苗。
霍楚（Kathy Hochul）29日在推特上表示，「我宣布進入國家災害緊急狀態，以加強應對爆發的猴痘疫情。」州長辦公室聲明指出，透過頒布的行政命令，將允許急救人員、藥劑師、助產士、醫生和護理師接種疫苗，同時盡快擴大疫苗施打範圍。
I am declaring a State Disaster Emergency to strengthen our ongoing efforts to confront the monkeypox outbreak.— Governor Kathy Hochul (@GovKathyHochul) July 30, 2022
This Executive Order enables us to respond more swiftly, and allows health care professionals to take additional steps that will help get more New Yorkers vaccinated.
根據美國疾病控制與管理中心（CDC）統計，紐約猴痘確診數達1345例，是目前全美最多，其次是加州的799例。霍楚說，「在這個國家，超過四分之一的猴痘病例出現在紐約州，我們需要利用我們資源庫的每一個工具來應對。」霍楚28日指出，目前紐約州透過聯邦政府新的撥款，將額外購入11萬劑猴痘疫苗，讓該州的疫苗總數達17萬，將會迅速提供到感染熱點。
除了紐約州以外，感染人數達261人的舊金山，也在28日宣布進入緊急狀態，讓當局能夠調動更多資源與人力來應對疫情，加快應急計畫；當地衛生官員菲利浦（Susan Philip）透露，光是舊金山的猴痘確診數就佔據加州約三成。
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