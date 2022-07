紐約「1345人染猴痘」全美最多　州長宣布：進入災難緊急狀態

▲美國紐約民眾排隊接種猴痘疫苗。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

猴痘疫情襲捲美國,紐約州的感染人數已超過1000例,超過全美確診數的四分之一,州長霍楚29日宣布全州進入「災難緊急狀態」,並要求第一線醫護人員接種疫苗。

霍楚(Kathy Hochul)29日在推特上表示,「我宣布進入國家災害緊急狀態,以加強應對爆發的猴痘疫情。」州長辦公室聲明指出,透過頒布的行政命令,將允許急救人員、藥劑師、助產士、醫生和護理師接種疫苗,同時盡快擴大疫苗施打範圍。

I am declaring a State Disaster Emergency to strengthen our ongoing efforts to confront the monkeypox outbreak.



This Executive Order enables us to respond more swiftly, and allows health care professionals to take additional steps that will help get more New Yorkers vaccinated.