　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

為何會激怒北京？　裴洛西可能訪台「6大關鍵問題」一次看

▲▼美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）出訪前舉行的例行記者會。（圖／達志影像／美聯社）

▲以繼位順序來看，裴洛西是總統、副總統之後的第三號人物。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）29日出發訪問亞太地區，位於「暫定名單」上的台灣引發各界關注，更進一步挑動兩岸敏感神經。儘管裴洛西未鬆口確認行程，但中國大陸國家主席習近平和美國總統拜登通話時，直言美方的舉動是在玩火。美媒CNN也整理出關於裴洛西訪台的6大關鍵問題懶人包。

為什麼北京會對裴洛西訪台如此憤怒？

數十年來，北京當局持續在國際場合孤立台灣，任何看似會讓台灣獲得「國際合法性」的舉動，都會招來中國大陸的強烈反彈。近年來，美國代表團多次訪問台灣，其中包含現任、退休的官員和議員，已經讓北京當局感到芒刺在背。

如今可能訪台的裴洛西，其政治地位更非近年訪台的美國官員可以比擬。前美國國務院高級官員、加州大學聖地牙哥分校21世紀中國研究中心主任謝淑麗（Susan L. Shirk）指出，裴洛西是祭總統、副總統之後的第三人，「所以她是美國政壇非常重要的人物，與普通的國會議員大不相同。」

為什麼這次可能的訪問會加劇中美的緊張關係？

北京當局對裴洛西可能訪台一事不斷發出警告，直言會對中美關係的政治基礎產生嚴重的負面影響。美國1979年正式將外交承認由台灣轉向中國，但持續與台灣政府保持非官方的外交關係，同時根據《臺灣關係法》對台軍售，並採用「戰略模糊」的方式回應協防台灣的相關問題。

▲▼ 美國總統拜登,中國國家主席習近平,美中。（圖／達志影像／newscom）

▲拜登與習近平在28日晚間進行長達2小時17分的通話。（圖／達志影像／newscom）

CNN統計，自2018年3月前總統川普（Donald Trump）簽署鼓勵美台官員互訪的《台灣旅遊法案》以來，美國官員和議員代表團已訪台超過20次，同時批准多項對台軍售。中國大陸批評，華府企圖透過「狂打台灣牌」來遏止中國崛起。

拜登（Joe Biden）28日晚間8點33分和習近平通話，在長達2小時又17分鐘的對談中，習近平針對台海議題，再次強調兩岸同屬一個中國，一個中國原則是中美關係的政治基礎，希望美方看清楚這一點並恪守一個中國原則，「民意不可違，玩火必自焚，希望美方看清楚這一點。」

拜登重申，當今世界正處于一個關鍵時期，美方希望同中方保持暢通對話，增進相互了解，避免誤解誤判，尋求在利益交融的領域開展合作，美國的一個中國政策沒有改變，也不會改變。

美國眾議院議長曾訪問過台灣嗎？

前任眾議院議長、共和黨大老金瑞契（Newt Gingrich）曾在1997年訪問北京、上海幾天後，ˋ直接搭機訪問台灣，不過當時北京僅有言語上批評，並未有實際動作。

不過，中國已經變得比25年前更加強大、更加自信，習近平已明確表示，將不再容忍任何對北京利益的輕視或挑戰，讓這次的情況可能會有所不同。

▲▼前任眾議長金瑞契（Newt Gingrich）1997年訪台與時任總統李登輝、副總統連戰會面。（圖／達志影像／美聯社）

▲前任眾議長金瑞契（Newt Gingrich）1997年訪台與時任總統李登輝會面。（圖／達志影像／美聯社）

訪問的時機好嗎？

事實上，裴洛西的訪問正處於中國政壇的敏感時機。

今年8月中共高層將召開北戴河會議，將會在這場閉門會議中討論人事調動與政策；同時，11月召開的二十大會議涉及習近平是否能順利進入第3個任期。謝淑麗說，「中國政壇正處於一個非常緊張的時期，這意味著習近平必須要做出反應來展示自己的力量。」

新加坡國立大學院資深訪問研究員唐安竹（Drew Thompson）表示，雖然這個敏感時機可能會引發北京更強烈的反應，但這也意味著共產黨希望保持一切穩定，因為現在中國深受經濟放緩、房地產危機、失業率上升、新冠清零政策所苦，「老實說，現在不是習近平在二十大會議前挑起衝突的好時機，理性地處理才符合他的利益。」

中方會如何回應？

北京當局並未具體說明會採取何種「有力措施」回應裴洛西訪台，但分析人士指出，可能會涉及軍事行動。北京人民大學教授時殷弘（Shi Yinhong）認為，這次可能會是自台海危機以來最嚴強烈的反擊，「中國將以前所未有的反制措施予以回應。」

▲▼外交部發言人歐江安。（圖／外交部提供）

▲外交部發言人歐江安表示沒有接獲裴洛西議長訪台的確切訊息。（圖／外交部提供）

美國一名匿名官員向CNN透露，他們擔心中國可能會在台灣上空設立禁飛區，從而打亂訪問行程。五角大廈正在向裴洛西說明，訪問台灣可能帶來的風險，同時進行訪台的維安部署。美方官員也擔心，若中美雙方大幅增加在該地區的空中與海上行動，可能會發生誤判或意外事件。

台灣如何回應？

英國《金融時報》報導首先披露裴洛西可能訪台的消息後，我外交部第一時間表示沒有接獲相關消息，發言人歐江安指出，美國國會議員拜訪一向是外交部及駐美代表處長期的重點工作，但目前外交部並沒有接獲裴洛西議長訪台的確切訊息，也沒有進一步評論。

總統蔡英文和總統府目前也都沒有回應，行政院長蘇貞昌則感謝裴洛西長年以來對台灣非常支持與友善，若有外賓訪台，政府都會做最好的安排，至於相關時間和行程，都要尊重貴賓的規劃。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

ET快訊
7年前同一天？柯文哲超商吃泡麵也被拍到　他：純屬巧合
和女友人吃飯「靠肩親密合照」　正宮氣炸：我太小心眼？
中職明星賽開幕！「台灣之光」王建民開球揭序幕
信義區正妹街頭獻唱「路人全停住」　網哭：高嘉瑜根本天籟
為何會激怒北京？　裴洛西可能訪台「6大關鍵問題」一次看
快訊／Ashly生下女兒！　這群人尼克陪產「差點昏倒」
台人去柬埔寨遭軟禁！網紅直衝「詐騙窟」 驚險救援過程曝
明天4地區防雨彈！下周迎「更猛烈雨勢」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

9歲女童開心搖呼拉圈　下秒當街「慘遭砍死」！家人目睹崩潰

姓「愛新覺羅」！正妹院長是清朝皇室後裔　她曝唯一好處

南韓8成民眾贊成安樂死！盼修法讓癌末病患尊嚴離開　醫憂遭濫用

CNN分析：裴洛西訪台恐延至明年　避開年底「中共20大」

為何會激怒北京？　裴洛西可能訪台「6大關鍵問題」一次看

她「生不出兒子」慘遭潑油燒死！女兒1封血書揭真相　送親爸去坐牢

窮到賣房求生！　他簽約前「最後一刻中樂透」爽捧千萬大獎

日本研擬第7波疫情趨緩後　調降新冠肺炎傳染疾病等級

北韓今首度+0！僅花2個半月抗疫成功　累計477萬例「99.99%痊癒」

裴洛西未鬆口訪台　美媒：五角大廈持續準備維安工作

疑開自動駕駛低頭爽睡　上國道整車4人全沒看路！

火辣闆娘賣手工地瓜球　超Q帶奶香！在台中大甲

三寶逆向超車被按喇叭　插隊切回！違規遭檢舉

MIRROR演唱會「大螢幕突砸下」　2舞者「倒地不起」..意外竟非首次！

麥當勞買消夜遇老鼠亂竄　霸氣店員秒踩住＋徒手抓

3孩泡務農蓄水桶笑開懷！　自體旋轉玩嗨引網憶童年

十分寮大瀑布水量剩1成　磅礡氣勢變「尿尿小童」

重機男隧道解放雙手27秒　後座女「嗨比愛心」超危險

白目騎士闖紅燈險被撞　大車司機怒嗆：眼瞎嗎

禹英禑、李濬浩初吻GET！　姜泰伍羞教學「閉眼睛、嘴巴開」

9歲女童開心搖呼拉圈　下秒當街「慘遭砍死」！家人目睹崩潰

姓「愛新覺羅」！正妹院長是清朝皇室後裔　她曝唯一好處

南韓8成民眾贊成安樂死！盼修法讓癌末病患尊嚴離開　醫憂遭濫用

CNN分析：裴洛西訪台恐延至明年　避開年底「中共20大」

為何會激怒北京？　裴洛西可能訪台「6大關鍵問題」一次看

她「生不出兒子」慘遭潑油燒死！女兒1封血書揭真相　送親爸去坐牢

窮到賣房求生！　他簽約前「最後一刻中樂透」爽捧千萬大獎

日本研擬第7波疫情趨緩後　調降新冠肺炎傳染疾病等級

北韓今首度+0！僅花2個半月抗疫成功　累計477萬例「99.99%痊癒」

裴洛西未鬆口訪台　美媒：五角大廈持續準備維安工作

9歲女童開心搖呼拉圈　下秒當街「慘遭砍死」！家人目睹崩潰

婦狂進醫院「6度病危」　兒撂話：讓她自生自滅…原因超無奈

李孝利「衝擊美貌」掀兩派意見　韓媒挺：髮型毀掉、有皺紋又怎樣

「台灣之光」王建民為明星賽開球揭開序幕！蔡其昌親自接捕

日本踩線團明抵台！晶華酒店：入住獨立樓層、餐食安排有這些

再批論文球場兩案　賴香伶：桃園人要重新認識「這個人」

拍爆破戲耳膜震破...66歲龍天翔右耳失聰！只領到11萬賠償

女子提分手　男友詳列交往2年花費金額「精準到小數點後2位」

7年前同一天？柯文哲吃泡麵也被拍到　他：純屬巧合沒有抄襲

姓「愛新覺羅」！正妹院長是清朝皇室後裔　她曝唯一好處

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

國際熱門新聞

女疑中邪！住進乩童家「遭騎乘狂毆」慘死

全球損失「4800億」竟是2動物害的

是藝術！麥當勞一片酸黃瓜價值18萬

華郵記者：裴洛西下周訪台　在亞洲行的初期階段

裴洛西：太平洋是我們「家」的一部分

紐約1345人染猴痘　州長宣布進入緊急狀態

男窮到賣房求生「最後一刻」中樂透千萬大獎

烏克蘭監獄爆炸40人死！俄發現美製火箭碎片

匈牙利總理稱「避免混種」　美痛批

肯塔基州史詩級暴雨釀16死　洪災慘況曝光

猴子強擄2歲女童！爸媽拚死拔河畫面曝

自閉兒被趕下機！母淚訴：難道要像禹英禑？

巨乳妹子遭警「脫光搜身」陰道內藏毒品

企業財報利多　美股勁揚315點、台積電ADR小跌0.17%

更多熱門

相關新聞

美媒：美軍持續準備裴洛西訪台維安工作

美媒：美軍持續準備裴洛西訪台維安工作

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）至今仍未鬆口，亞太訪問行程中是否包含台灣，但美媒取得消息指出，五角大廈仍持續準備相關維安工作。先前有報導指出，如果確定訪台，裴洛西將會搭乘美國軍機抵達台北。

劍指裴洛西？　港媒：解放軍近期有5場軍演

劍指裴洛西？　港媒：解放軍近期有5場軍演

紐約1345人染猴痘　州長宣布進入緊急狀態

紐約1345人染猴痘　州長宣布進入緊急狀態

美國今夏不打第4劑　聚焦秋季開打改良版疫苗

美國今夏不打第4劑　聚焦秋季開打改良版疫苗

美眾議院通過法案　禁止部分半自動槍枝

美眾議院通過法案　禁止部分半自動槍枝

關鍵字：

裴洛西美中台台美關係習近平北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

林志穎弟「茫然的心」9句歌詞吐心聲！

滷味攤槍手犯案前帶女兒回老家：要照顧阿公阿嬤

台中診所醫護遭砍　頸部噴血染紅白袍

女疑中邪！住進乩童家「遭騎乘狂毆」慘死

今年鬼月特別兇！于美人給3警示

妻旅館偷情　夫崩潰：沒一個我的

台北大雨中　網友回報哀號一片

新莊1180萬8房透天求售　屋主6月才買進！房仲曝：剛賣掉

即／頭七前找到槍手！槍決滷味老闆　山區發現屍體

王浩宇搞懂了：新竹球場女廁沒裝錯！

陳時中「忙到九點吃泡麵」！　網轟：演的啦

蕾菈將「離開台灣」回家時間點曝！

快訊／「埔里阿嬤」陳綢今逝世　享耆壽92歲

為見亡父觀落陰！女星地府「拒翻生死簿」

7米瀑布完工！「陶朱隱園」首批住客曝光　悄開放VIP賞屋

更多

最夯影音

更多
疑開自動駕駛低頭爽睡　上國道整車4人全沒看路！

疑開自動駕駛低頭爽睡　上國道整車4人全沒看路！
火辣闆娘賣手工地瓜球　超Q帶奶香！在台中大甲

火辣闆娘賣手工地瓜球　超Q帶奶香！在台中大甲

三寶逆向超車被按喇叭　插隊切回！違規遭檢舉

三寶逆向超車被按喇叭　插隊切回！違規遭檢舉

MIRROR演唱會「大螢幕突砸下」　2舞者「倒地不起」..意外竟非首次！

MIRROR演唱會「大螢幕突砸下」　2舞者「倒地不起」..意外竟非首次！

麥當勞買消夜遇老鼠亂竄　霸氣店員秒踩住＋徒手抓

麥當勞買消夜遇老鼠亂竄　霸氣店員秒踩住＋徒手抓

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面