為何會激怒北京？　裴洛西可能訪台「6大關鍵問題」一次看

▲以繼位順序來看，裴洛西是總統、副總統之後的第三號人物。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）29日出發訪問亞太地區，位於「暫定名單」上的台灣引發各界關注，更進一步挑動兩岸敏感神經。儘管裴洛西未鬆口確認行程，但中國大陸國家主席習近平和美國總統拜登通話時，直言美方的舉動是在玩火。美媒CNN也整理出關於裴洛西訪台的6大關鍵問題懶人包。

為什麼北京會對裴洛西訪台如此憤怒？

數十年來，北京當局持續在國際場合孤立台灣，任何看似會讓台灣獲得「國際合法性」的舉動，都會招來中國大陸的強烈反彈。近年來，美國代表團多次訪問台灣，其中包含現任、退休的官員和議員，已經讓北京當局感到芒刺在背。

如今可能訪台的裴洛西，其政治地位更非近年訪台的美國官員可以比擬。前美國國務院高級官員、加州大學聖地牙哥分校21世紀中國研究中心主任謝淑麗（Susan L. Shirk）指出，裴洛西是祭總統、副總統之後的第三人，「所以她是美國政壇非常重要的人物，與普通的國會議員大不相同。」

為什麼這次可能的訪問會加劇中美的緊張關係？

北京當局對裴洛西可能訪台一事不斷發出警告，直言會對中美關係的政治基礎產生嚴重的負面影響。美國1979年正式將外交承認由台灣轉向中國，但持續與台灣政府保持非官方的外交關係，同時根據《臺灣關係法》對台軍售，並採用「戰略模糊」的方式回應協防台灣的相關問題。

▲拜登與習近平在28日晚間進行長達2小時17分的通話。（圖／達志影像／newscom）



CNN統計，自2018年3月前總統川普（Donald Trump）簽署鼓勵美台官員互訪的《台灣旅遊法案》以來，美國官員和議員代表團已訪台超過20次，同時批准多項對台軍售。中國大陸批評，華府企圖透過「狂打台灣牌」來遏止中國崛起。

拜登（Joe Biden）28日晚間8點33分和習近平通話，在長達2小時又17分鐘的對談中，習近平針對台海議題，再次強調兩岸同屬一個中國，一個中國原則是中美關係的政治基礎，希望美方看清楚這一點並恪守一個中國原則，「民意不可違，玩火必自焚，希望美方看清楚這一點。」

拜登重申，當今世界正處于一個關鍵時期，美方希望同中方保持暢通對話，增進相互了解，避免誤解誤判，尋求在利益交融的領域開展合作，美國的一個中國政策沒有改變，也不會改變。

美國眾議院議長曾訪問過台灣嗎？

前任眾議院議長、共和黨大老金瑞契（Newt Gingrich）曾在1997年訪問北京、上海幾天後，ˋ直接搭機訪問台灣，不過當時北京僅有言語上批評，並未有實際動作。

不過，中國已經變得比25年前更加強大、更加自信，習近平已明確表示，將不再容忍任何對北京利益的輕視或挑戰，讓這次的情況可能會有所不同。

▲前任眾議長金瑞契（Newt Gingrich）1997年訪台與時任總統李登輝會面。（圖／達志影像／美聯社）



訪問的時機好嗎？

事實上，裴洛西的訪問正處於中國政壇的敏感時機。

今年8月中共高層將召開北戴河會議，將會在這場閉門會議中討論人事調動與政策；同時，11月召開的二十大會議涉及習近平是否能順利進入第3個任期。謝淑麗說，「中國政壇正處於一個非常緊張的時期，這意味著習近平必須要做出反應來展示自己的力量。」

新加坡國立大學院資深訪問研究員唐安竹（Drew Thompson）表示，雖然這個敏感時機可能會引發北京更強烈的反應，但這也意味著共產黨希望保持一切穩定，因為現在中國深受經濟放緩、房地產危機、失業率上升、新冠清零政策所苦，「老實說，現在不是習近平在二十大會議前挑起衝突的好時機，理性地處理才符合他的利益。」

中方會如何回應？

北京當局並未具體說明會採取何種「有力措施」回應裴洛西訪台，但分析人士指出，可能會涉及軍事行動。北京人民大學教授時殷弘（Shi Yinhong）認為，這次可能會是自台海危機以來最嚴強烈的反擊，「中國將以前所未有的反制措施予以回應。」

▲外交部發言人歐江安表示沒有接獲裴洛西議長訪台的確切訊息。（圖／外交部提供）



美國一名匿名官員向CNN透露，他們擔心中國可能會在台灣上空設立禁飛區，從而打亂訪問行程。五角大廈正在向裴洛西說明，訪問台灣可能帶來的風險，同時進行訪台的維安部署。美方官員也擔心，若中美雙方大幅增加在該地區的空中與海上行動，可能會發生誤判或意外事件。

台灣如何回應？

英國《金融時報》報導首先披露裴洛西可能訪台的消息後，我外交部第一時間表示沒有接獲相關消息，發言人歐江安指出，美國國會議員拜訪一向是外交部及駐美代表處長期的重點工作，但目前外交部並沒有接獲裴洛西議長訪台的確切訊息，也沒有進一步評論。

總統蔡英文和總統府目前也都沒有回應，行政院長蘇貞昌則感謝裴洛西長年以來對台灣非常支持與友善，若有外賓訪台，政府都會做最好的安排，至於相關時間和行程，都要尊重貴賓的規劃。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》