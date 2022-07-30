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劍指裴洛西？　港媒：解放軍近期在台海、南海、東海5場軍演

▲▼美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。（圖／路透）

▲美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）即將啟程「亞洲行」，依然把台灣列為「暫定」。香港《大公報》今（30日）報導整理，從7月29日至8月3日，解放軍29日起在台海、南海、東海接連舉行多場軍事演習，在相關區域至少就有五場軍演。

《大公報》引述中國軍事專家表示，從美軍「雷根號」航空母艦航跡看，應該就是為裴洛西，一旦決定訪台灣提供護航準備。解放軍藉此舉行多海域密集軍事演練，就是對美航母的一次嚴厲警告。

該報導稱，「如果裴洛西一意孤行，中國戰機將會對其實施攔截或迫降，進而引發中美戰機對峙等非常危險的後果。」

報導指出，裴洛西作為美國總統順位第二繼任人，傳出或會到台灣訪問後，引起中國強烈不滿。中方表明反對裴洛西可能訪台，並且指出會嚴陣以待，軍隊絕對不會坐視不管。

▲▼美國航空母艦雷根號（USS Ronald Reagan）。（圖／路透）

▲美國航空母艦雷根號（USS Ronald Reagan）。（圖／路透）

知名軍事專家宋忠平分析，裴洛西若真決定訪台灣，美軍會將「雷根號」安排到三巴海峽（巴士海峡、巴林塘海峡及巴布延海峡）附近，或安排到宮古海峽附近，同時美軍的偵察機，尤其是美軍RC-135V偵察機將會加大偵查力度，以判斷能否訪台最佳時機。

密蘇里州立大學傑出榮休教授郝志堅受訪時指出，如果中美因裴洛西訪台爆發衝突，最大輸家將是台灣。

中國國際問題研究院研究員楊希雨認為，相信此次元首通話本身將對美國政府造成強有力的壓力。不過，美國一貫的「兩面性」態度，北京不會對華盛頓抱以幻想，勢必對裴洛西的訪台採取嚴陣以待的態度，充分做好準備。

▲▼胡錫進：美軍機若護送裴洛西訪台　解放軍有權射導彈擊落她專機。（圖／翻攝微博）

▲陸鷹派媒體人胡錫進：美軍機若護送裴洛西訪台，解放軍有權射導彈擊落她專機。（圖／翻攝微博）

從中國海事局網站發布的消息，解放軍近期舉行五場軍事演習如下：

廣東海事局發布航行警告：7月29日至30日，每天7時至14時和19時至23時，

南海瓊州海峽西部海域將進行軍事演習：7月30日8時至12時，

福建平潭海事局29日發布航行警告：7月30日8時至21時，福建平潭一岐嶼附近水域執行實彈射擊訓練任務。

浙江海事局發布航行警告：7月30日8時至12時，東海部分海域進行軍事演習，禁止駛入。

南海大萬山島東南海域將進行軍事演習：8月2日2時至3日17時，南海雷州半島西部海域進行射擊訓練。

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