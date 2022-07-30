診所總務被砍3刀！慘縫80針　送水勸離遭記恨...兇手等候1hr行兇

記者白珈陽、林冠吟／台中報導

台中市中區平等街27日，一名鍾姓診所總務才剛從診所門口走出，就突然遭到許姓老翁持刀攻擊，臉部當場濺血，傷口長度更幾乎延伸至耳朵附近，縫了80幾針。而警方獲報後，因鍾男和許姓老翁2人並不認識，且許翁被捕後不斷大喊「反攻大陸」等語，原先以為是一起隨機犯案；但診所的郭姓院長反駁表示，許翁絕不是隨機犯案，21日時許翁就因為睡在診所門口，遭鍾男好心勸離，鍾還擔心天氣太熱，拿水給許翁飲用，疑似讓許翁因此懷恨在心。

▲台中中區診所總務遭人持美工刀砍傷，臉頰傷口長度更一度延伸至耳朵附近，縫了80幾針。（圖／記者白珈陽翻攝）



還原整起事故，鍾姓診所總務27日和病患一起走出診所門口，告知病患藥局方向，未料鍾男才剛要轉身進入診間，就遭到許姓老翁持美工刀從背後襲擊，臉部當場濺血，傷口長度甚至一路延伸至耳朵附近，白袍也因此染紅，鍾男遭到襲擊後也立即進入診間躲避，所幸緊急送醫後並無大礙。

▲台中中區診所總務遭人持美工刀砍傷，臉頰傷口長度更一度延伸至耳朵附近。（圖／記者白珈陽翻攝）



64歲的許姓老翁到案後，疑似精神狀況不穩，嘴裡仍不斷喃喃自語。警方調查時，問許是否和鍾姓醫師助理有過節，許翁也回答不出個所以然，不斷答非所問，且2人根本不認識。警方訊後認為許男居無定所，有反覆犯罪等疑慮，依殺人未遂罪將許翁移送法辦，並建請檢方羈押，法院裁准。

不過當事診所郭院長出面反駁表示，許翁並非隨機犯案，21日及案發當日上午（27日），因許嫌躺睡在診所外，鍾好聲好氣上前請許離開，因天氣炎熱還拿水給他飲用，未料疑似因此被許翁懷恨在心。27日下午，許翁鎖定鍾男，在診所外站三七步等看著所內，等了50多分鐘後竟持一把工業用美工刀砍向鍾的臉部、背部。

據了解，許翁一共砍了3刀，最後一刀落空，造成鍾臉部從右側嘴角至臉部有開放性傷口，背部也有刀傷，共縫了80多針，所幸即時送醫，沒有生命危險。

▲由於鍾男和許翁2人並不認識，讓警方一度以隨機犯案方向偵辦，不過診所的郭姓院長出面表示，許翁曾躺在診所門口，鍾男好心拿水給他勸離，疑似因此被懷恨在心。（圖／記者白珈陽翻攝）



郭院長更心疼表示，鍾男並非藥師也非醫師，平時負責診所行政總務，是他多年好友，郭為院長及屋主，郭說鐘就像他的弟弟。

他也說：「中區有為數不少的遊民，時常會睡在他們診所外或附近公園，偶爾還會尿失禁或破壞他們盆栽，相當頭疼，且有些遊民精神狀況不穩定，最後就發生此案，讓人覺得這些人就像是不定時炸彈潛伏在市民身邊，希望相關單位對這情況有配套措施，不要再有下一個受害者。」

▲台中中區診所總務遭人持工業用美工刀砍傷，臉頰傷口長度更一度延伸至耳朵附近。（圖／記者白珈陽翻攝）