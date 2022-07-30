醫師助理診所門口被砍濺血　街友被捕頻喊「反攻大陸」遭收押

記者白珈陽、林冠吟／台中報導

台中市中區平等街27日發生一起持刀傷人事件，一名鍾姓醫師助理才剛從診所門口走出，就突然遭到許姓老翁持刀攻擊，臉部當場濺血，一旁病患見狀也想上前協助，就又遭老翁喝斥，「你想幹什麼？」。據悉，許姓老翁被捕時，嘴裡還不斷喃喃自語，「反攻大陸、解救同胞」等語。

▲台中發生醫師遭砍事件。（圖／翻攝臉書）



還原整起事故，一名鍾姓醫師助理27日和病患一起走出診所門口，告知病患藥局方向，未料鍾男才剛要轉身進入診間，就遭到許姓老翁持美工刀從背後襲擊，臉部當場濺血，白袍也因此染紅，鍾男遭到襲擊後也立即進入診間躲避，所幸緊急送醫後並無大礙。

而老翁揮砍鍾男的當下，也讓一旁的病患嚇得連連後退，並持手機錄影自保，未料竟還遭老翁怒嗆：「你想幹什麼？」

警方獲報後，也立即將砍人的許姓老翁逮捕，不過老翁被捕時嘴裡還不斷喃喃自語表示，「反攻大陸、解救同胞」、「三民主義統一中國」、「中華民國萬歲」等語。

不過64歲的許姓老翁到案後，疑似精神狀況不穩，嘴裡仍不斷喃喃自語。警方調查，許翁為街友，詢問他是否和鍾姓醫師助理有過節，許翁也回答不出個所以然，不斷答非所問，且2人根本不認識。

警方訊後認為許男居無定所，有反覆犯罪等疑慮，依殺人未遂罪將許翁移送法辦，並建請檢方羈押，法院裁准。至於詳細事故原因仍有待進一步調查釐清。