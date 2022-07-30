　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

滷味攤老闆頭七前尋獲屍體！　兇嫌犯案當天自戕...持槍猛轟下巴

記者鄧木卿、林冠吟／台中報導

台中市潭子區經營滷味攤的36歲老闆曾姓男子，7月24日晚上被41歲林姓凶嫌持槍朝頭部開3槍斃命後，林嫌隨即逃往太平區黃竹山區躲藏，警方大規模搜山卻遍尋不著林男，不過29日下午林男卻被空拍機發現已經死亡。警方初步研判，林男應是在槍殺滷味攤老闆當天，隨即在山區持槍朝下巴自轟身亡。

▲▼滷味老闆遭爆頭，頭七前夕槍手自戕。（圖／民眾提供）

▲滷味老闆遭爆頭，頭七前夕槍手自戕。（圖／民眾提供）

回顧整起事故，曾姓滷味攤老闆在潭子經營滷味攤已有5年，平時生活相當單純，24日晚間9時45分許，林姓槍手突然開著BMW現身，下車後隨即朝著曾男頭部連開2槍，見曾男倒地不起後，走近再補1槍，隨後才驅車離開現場，而曾男緊急送醫，隔天凌晨2點仍不幸不治。

警方獲報後也沿路調閱相關監視器，發現林男當晚開槍後開著BMW車子往太平區黃竹里產業道路逃逸，警方根據車行軌跡，一路跟到黃竹國小上方2公里處發現車子，人已不見，由於路口監視器都未看到林嫌往山下走，因此研判人還躲在山區；自25日起每天動員5、60名警力和民間單位進行搜山，連續4天幾乎將整個黃竹山區翻遍，更動用空拍機從上空協助搜索，卻仍遍尋不著林男，讓案情一度陷入膠著。不料，在曾男頭七之際，警方在山區尋獲一具男性屍體，距離20公尺處還有個背包，而屍體旁還有一把手槍。

▲滷味攤槍手遺體運往路邊，待30日相驗。（圖／記者鄧木卿攝）

▲警方29日在山區聞到屍臭味，因此循線才找到林男的遺體。（圖／記者鄧木卿翻攝）

警方表示，29日下午現場飄散屍臭味，警方經過地毯式搜索，並以空白機從空中搜尋，終於在一處非常陡峭的樹林發現一具男性大體，外觀衣著與嫌犯類似，身邊一把手槍，初判就是林男，且由於該位置相當隱密，若不是靠著氣味恐怕難以發現。

警方透過空拍機發現該名男子手還握著手槍，疑似自戕，並在29日晚間10時許將男子遺體運下山後，送往殯儀館相驗。警方30日也指出，初步相驗後，研判林男疑在朝滷味攤曾姓老闆猛開3槍，逃往山區後就開槍自轟，且是持槍從下巴往上轟，可見死意堅決。警方隨後也在林男遺體旁查獲，發臭的衣服、包包與一支制式手槍，並有41顆子彈與一顆彈殼。不過詳細原因均仍有待進一步調查釐清。

►ck free香水激殺價688元！大容量100ml，整個夏天都散發香氣

ET快訊
蕾菈將離開台灣！　揭目的地：準備一堆遮三點的衣服
台中診所員工當街遭狂砍！　社會局曝兇嫌身分
驚悚照片曝！台中診所員工被砍3刀　慘縫80針
《黑澀會》成員突退群組！大牙錯愕　N年後見她近況看開了
日圓漲了！　台幣10萬換鈔縮水近5000元
李燕認了「聲帶病情惡化」！　粗管塞入喉嚨：很害怕
美史詩級暴雨釀16死！　拜登宣布：重大災難

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

紅牌重機車禍…無照騎去報案再被罰！　火大PO網辱警下場更慘

放下鍵盤！國民法官「打破舊司法」爆衝擊：被告很壞，但他有故事

傷口「從嘴角裂到耳根」！街友揮砍診所總務　手晃美工刀喃喃自語

台中診所總務當街遭狂砍　社會局曝兇嫌身分：非列冊遊民！

診所總務被砍3刀！慘縫80針　送水勸離遭記恨...兇手等候1hr行兇

躲酒測騎車「狂逃7km違規15次」恐罰4萬元　車上這一大包超吸睛

裝潢店面「暗營德州撲克VIP賭廳」　172cm荷官「逆天長腿」超吸客

滷味攤老闆頭七前尋獲屍體！　兇嫌犯案當天自戕...持槍猛轟下巴

滷味攤槍手「遺體爬滿蛆」！犯案前帶女兒回老家：要照顧阿公阿嬤

他買毒欠「竹聯大哥」3千　還邀辣女友3P...慘被迷暈空氣槍凌虐

疑開自動駕駛低頭爽睡　上國道整車4人全沒看路！

火辣闆娘賣手工地瓜球　超Q帶奶香！在台中大甲

MIRROR演唱會「大螢幕突砸下」　2舞者「倒地不起」..意外竟非首次！

麥當勞買消夜遇老鼠亂竄　霸氣店員秒踩住＋徒手抓

三寶逆向超車被按喇叭　插隊切回！違規遭檢舉

重機男隧道解放雙手27秒　後座女「嗨比愛心」超危險

3孩泡務農蓄水桶笑開懷！　自體旋轉玩嗨引網憶童年

白目騎士闖紅燈險被撞　大車司機怒嗆：眼瞎嗎

十分寮大瀑布水量剩1成　磅礡氣勢變「尿尿小童」

港演唱會大螢幕重砸舞者　2人送醫...1人昏迷指數3

紅牌重機車禍…無照騎去報案再被罰！　火大PO網辱警下場更慘

放下鍵盤！國民法官「打破舊司法」爆衝擊：被告很壞，但他有故事

傷口「從嘴角裂到耳根」！街友揮砍診所總務　手晃美工刀喃喃自語

台中診所總務當街遭狂砍　社會局曝兇嫌身分：非列冊遊民！

診所總務被砍3刀！慘縫80針　送水勸離遭記恨...兇手等候1hr行兇

躲酒測騎車「狂逃7km違規15次」恐罰4萬元　車上這一大包超吸睛

裝潢店面「暗營德州撲克VIP賭廳」　172cm荷官「逆天長腿」超吸客

滷味攤老闆頭七前尋獲屍體！　兇嫌犯案當天自戕...持槍猛轟下巴

滷味攤槍手「遺體爬滿蛆」！犯案前帶女兒回老家：要照顧阿公阿嬤

他買毒欠「竹聯大哥」3千　還邀辣女友3P...慘被迷暈空氣槍凌虐

游錫堃返台PCR陽性　「喉嚨乾痛、稍感不適」　

雷／《換乘戀愛2》女一崔怡賢真的XX了　2對震驚情侶檔公開

裴洛西若訪台恐爆台海緊張　陳時中：小英總統會讓我們依靠

紅牌重機車禍…無照騎去報案再被罰！　火大PO網辱警下場更慘

沒得選才在室內晾衣服？1派人卻大推：2電器一開，一晚就全乾

聯盟在查了！哈登減薪續約疑有暗盤　76人總管被約談

「芯腐敗」連環爆！陸「國家大基金」總經理涉嚴重違紀違法

他月薪28K「神存200萬想買房」超勵志　內行驚見1關鍵：怕有困難

吃泡麵遭諷是擺拍　陳時中喊話「針砭市政」：帶惡意的揶揄大可不必

大學分發入學今起填志願！結果8／12公布　錄取率有望創新高

爽玩滑水道！衝下來「心臟停了」　23歲男當場死在遊客面前...

社會熱門新聞

台中診所醫護遭砍　頸部噴血染紅白袍

即／頭七前找到槍手！槍決滷味老闆　山區發現屍體

受雇最後一天掉入攪拌桶　台糖工人慘死

滷味攤槍手犯案前帶女兒回老家：要照顧阿公阿嬤

滷味攤槍手行凶前曾傳1句話給女兒　警方一看驚覺不妙

獨／滷味老闆遭爆頭　空拍機赫見殺手屍體還握槍

快訊／雙載機車與貨車對撞　2人噴飛慘死

警聞屍臭味找到槍手！遺體送殯儀館待相驗

他被人妻找進門尋怪聲來源　自曝是A片字幕師挨告

大陸詩人定居新北　一原因遭鄰居打斷肋骨

獨／處決滷味老闆逃山區人間蒸發　槍手畫面曝

科技董座炒股撈1.2億　通緝2年落網發監

鬼門開日尋獲「滷味攤槍擊兇嫌」遺體　警方回應了

36歲單親媽暗夜墜樓身亡　國中兒：是我媽　

更多熱門

相關新聞

滷味攤槍手犯案前帶女兒回老家：要照顧阿公阿嬤

滷味攤槍手犯案前帶女兒回老家：要照顧阿公阿嬤

台中潭子滷味攤槍擊案昨(29日)下午傳出最新進展，涉嫌連開3槍轟殺老闆曾男的林姓槍手，在太平山區自戕身亡，警方尋獲遺體時林嫌面部已經腐爛難辨。據了解，林嫌曾結過2次婚，案發前還先將女兒安置在南投國姓老家，交代她「要好好照顧阿公、阿嬤！」似乎早已做出預告。

高嘉瑜爆林智堅重傷北部選情　柯文哲：會變一屍六命

高嘉瑜爆林智堅重傷北部選情　柯文哲：會變一屍六命

陳時中稱會「心疼萬華」　柯文哲諷：他讓萬華很心痛

陳時中稱會「心疼萬華」　柯文哲諷：他讓萬華很心痛

醫師助理診所門口突遭砍　老翁被捕竟喊「反攻大陸」

醫師助理診所門口突遭砍　老翁被捕竟喊「反攻大陸」

科技董座炒股撈1.2億　通緝2年落網發監

科技董座炒股撈1.2億　通緝2年落網發監

關鍵字：

台中滷味攤老闆槍手自戕影音

讀者迴響

熱門新聞

台中診所醫護遭砍　頸部噴血染紅白袍

女疑中邪！住進乩童家「遭騎乘狂毆」慘死

今年鬼月特別兇！于美人給3警示

林志穎弟「茫然的心」9句歌詞吐心聲！

台北大雨中　網友回報哀號一片

即／頭七前找到槍手！槍決滷味老闆　山區發現屍體

受雇最後一天掉入攪拌桶　台糖工人慘死

陳時中「忙到九點吃泡麵」！　網轟：演的啦

鬼月注意！12生肖沖煞卡陰時間點一次看

滷味攤槍手犯案前帶女兒回老家：要照顧阿公阿嬤

妻旅館偷情　夫崩潰：沒一個我的

新莊1180萬8房透天求售　屋主6月才買進！房仲曝：剛賣掉

鬼月來了！「4生肖、4星座」財運旺爆

滷味攤槍手行凶前曾傳1句話給女兒　警方一看驚覺不妙

他2年睡400女　遭女友推床上暴打

更多

最夯影音

更多
疑開自動駕駛低頭爽睡　上國道整車4人全沒看路！

疑開自動駕駛低頭爽睡　上國道整車4人全沒看路！
火辣闆娘賣手工地瓜球　超Q帶奶香！在台中大甲

火辣闆娘賣手工地瓜球　超Q帶奶香！在台中大甲

MIRROR演唱會「大螢幕突砸下」　2舞者「倒地不起」..意外竟非首次！

MIRROR演唱會「大螢幕突砸下」　2舞者「倒地不起」..意外竟非首次！

麥當勞買消夜遇老鼠亂竄　霸氣店員秒踩住＋徒手抓

麥當勞買消夜遇老鼠亂竄　霸氣店員秒踩住＋徒手抓

三寶逆向超車被按喇叭　插隊切回！違規遭檢舉

三寶逆向超車被按喇叭　插隊切回！違規遭檢舉

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面