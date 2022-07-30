滷味攤老闆頭七前尋獲屍體！　兇嫌犯案當天自戕...持槍猛轟下巴

記者鄧木卿、林冠吟／台中報導

台中市潭子區經營滷味攤的36歲老闆曾姓男子，7月24日晚上被41歲林姓凶嫌持槍朝頭部開3槍斃命後，林嫌隨即逃往太平區黃竹山區躲藏，警方大規模搜山卻遍尋不著林男，不過29日下午林男卻被空拍機發現已經死亡。警方初步研判，林男應是在槍殺滷味攤老闆當天，隨即在山區持槍朝下巴自轟身亡。

▲滷味老闆遭爆頭，頭七前夕槍手自戕。（圖／民眾提供）



回顧整起事故，曾姓滷味攤老闆在潭子經營滷味攤已有5年，平時生活相當單純，24日晚間9時45分許，林姓槍手突然開著BMW現身，下車後隨即朝著曾男頭部連開2槍，見曾男倒地不起後，走近再補1槍，隨後才驅車離開現場，而曾男緊急送醫，隔天凌晨2點仍不幸不治。

警方獲報後也沿路調閱相關監視器，發現林男當晚開槍後開著BMW車子往太平區黃竹里產業道路逃逸，警方根據車行軌跡，一路跟到黃竹國小上方2公里處發現車子，人已不見，由於路口監視器都未看到林嫌往山下走，因此研判人還躲在山區；自25日起每天動員5、60名警力和民間單位進行搜山，連續4天幾乎將整個黃竹山區翻遍，更動用空拍機從上空協助搜索，卻仍遍尋不著林男，讓案情一度陷入膠著。不料，在曾男頭七之際，警方在山區尋獲一具男性屍體，距離20公尺處還有個背包，而屍體旁還有一把手槍。

▲警方29日在山區聞到屍臭味，因此循線才找到林男的遺體。（圖／記者鄧木卿翻攝）



警方表示，29日下午現場飄散屍臭味，警方經過地毯式搜索，並以空白機從空中搜尋，終於在一處非常陡峭的樹林發現一具男性大體，外觀衣著與嫌犯類似，身邊一把手槍，初判就是林男，且由於該位置相當隱密，若不是靠著氣味恐怕難以發現。

警方透過空拍機發現該名男子手還握著手槍，疑似自戕，並在29日晚間10時許將男子遺體運下山後，送往殯儀館相驗。警方30日也指出，初步相驗後，研判林男疑在朝滷味攤曾姓老闆猛開3槍，逃往山區後就開槍自轟，且是持槍從下巴往上轟，可見死意堅決。警方隨後也在林男遺體旁查獲，發臭的衣服、包包與一支制式手槍，並有41顆子彈與一顆彈殼。不過詳細原因均仍有待進一步調查釐清。