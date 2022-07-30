滷味攤槍手「遺體爬滿蛆」！犯案前帶女兒回老家：要照顧阿公阿嬤

記者鄧木卿、莊智勝／台中報導

台中潭子滷味攤槍擊案昨(29日)下午傳出最新進展，涉嫌連開3槍轟殺老闆曾男的林姓槍手，在太平山區自戕身亡，警方尋獲遺體時林嫌面部已經腐爛難辨。據了解，林嫌曾結過2次婚，案發前還先將女兒安置在南投國姓老家，交代她「要好好照顧阿公、阿嬤！」似乎早已做出預告。

▲槍手林嫌尋獲時已經自戕死亡多日。（圖／記者鄧木卿翻攝）

警方調查，林嫌疑似懷疑曾男與其前妻過從甚密，為此醋勁大發、埋下殺機；24日晚間9時許，林嫌開著BMW駕車到曾男經營的滷味攤前，先開口將正在買滷味的顧客趕走，就在現場眾人還一頭霧水時，林嫌突然掏槍朝著老闆曾男頭部連轟2槍，見他倒地不起後，再走近補上1槍，隨後驅車逃離現場。

曾男中槍後倒臥在血泊中，經送醫搶救後，仍因傷勢過重，宣告不治死亡，由於曾是家中獨子，曾母接獲噩耗後一度哭倒癱軟，認屍時還輕撫著愛子的遺體，情緒潰堤對著現場人員呼救「他還有脈搏，你們為什麼不救他？」場面哀戚，令在場人員相當不忍。

▲犯下潭子滷味攤槍案的槍手林嫌。（圖／民眾提供）

槍手林嫌犯案後將車棄置在太平山區，警方循線找到車，但卻未發現林嫌蹤影，一連搜山多天都無所獲，由於林嫌身上有槍，加上多日未有音訊，因此警方研判自戕可能性相當大。經過多日搜索，昨下午終於有所進展，警方在黃竹山區一處樹林陡坡中發現男性遺體，身旁還掉落一把槍，經比對特徵後，確認死者就是槍手林嫌。警方走近林嫌陳屍處才聞到屍臭，且遺體面部已經腐爛難辨，上方爬滿蒼蠅、蛆蟲，研判犯下槍案當天林嫌就已自戕。

初步了解，林嫌曾結過2次婚，與第一任妻子育有一名正在就讀高中一年級的女兒；林嫌似乎早已擬定好殺人計畫，在案發前即將女兒送回國姓老家，並交代她「要好好照顧阿公、阿嬤」，在開槍犯案前更傳訊向女兒道別，「要聽爺爺、奶奶的話」。

如今林嫌尋獲，但早已成為一具死屍，曾母獲悉兇嫌已死後，再度痛哭失聲，表示不管林嫌是畏罪自殺、還是被人滅口，「我一輩子都不會原諒！」曾男的舅舅也說，曾母痛失獨子、過度悲傷，至今情緒難以平復，如今兇嫌已經不在，現在也已經死無對證，真的很想知道真正原因。

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▼曾男24日當天晚間在做生意時遭到林嫌轟頭慘死。（圖／記者許權毅攝）