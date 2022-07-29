家犬慘死路旁曝屍雨中還栓鐵鍊　熱心女幫收屍竟被里長告竊盜

▲馬姓女子因桃園市陳姓女里長飼養家犬老死路旁，在里長臉書酸言「虧您還是里長」，卻慘遭提告。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市馬姓女子今年1月間從好友臉書得知有某家犬慘死路旁，臨死前頸部還被拴住鐵鍊曝屍雨中，後來得知飼主母親是陳姓里長，竟在其臉書上酸言「虧您還是里長」等語，事後找來龔姓寵物業者幫忙收屍，陳姓里長得知後氣得報警提告竊盜，馬女還被多加1條加重誹謗罪嫌；桃檢複訊時，認為里長為公務人員，網友具言並非空虛指謫，亦為可受公評事項，偵結予以馬女、龔男不起訴處分。

檢警調查，馬姓女子於今年1月18日從饒姓好友臉書得知，其住處附近有某家犬死亡且還曝屍雨中，頸部處還被鐵鍊拴住，隔天凌晨趕往現場，發現狗兒已死亡，頸部上還拴著鐵鍊，因友人不願告知飼主住哪裡，才想幫飼主處理，找來龔姓寵物業者幫忙收屍。

馬女後來得知飼主的母親還是當地里長，隨後在里長臉書上留言「這是您家鍊養一輩子、卻不得善終的老黃狗吧？今天牠往生了，但您家只丟了塊破麻布在牠身上，就這樣讓牠曝屍淋了一整天的雨...虧您還是里長卻做了最不良的示範」，馬女對女里長酸言一番，未料，陳姓女里長獲悉後憤而報警，對馬女與龔男提告竊盜與加重誹謗罪嫌。

桃檢複訊時，馬女辯稱，只是想向女里長表達為何對動物權益視而不見，也沒有改善飼養寵物的環境和方式，這樣要如何教育下一代；龔男也坦承也幫忙收屍安葬等事宜。

桃檢認為，馬、龔2人是為了讓狗狗善終，並無竊盜主觀犯意，此外，女里長為公務人員，在地方上有一定之影響力，現今動保意識抬頭受到重視，應屬可受公評之事，馬女留言內容非憑空虛捏指謫，難認涉犯散布文字加重誹謗罪嫌，偵結予以馬女、龔男不起訴處分。

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